Pühapäev toob mitmele poole lumelisa

Pühapäeva öösel on taevas pilves, sajab lund ja tuiskab. Intensiivsemad on sajud just Ida-Eestis. Tuul puhub põhjast ja kirdest, öö hakul Kagu-Eestis ka läänest ja loodest 4 kuni 10, iiliti 15, rannikul 9 kuni 15, iiliti kuni 21 meetrit sekundis. Külma on öösel 1 kuni 6 kraadi.

Hommikul on taevas pilves, sajab lund ja tuiskab. Vaid saartel ja Loode-Eestis on pilvisus hõredam ning sademeid oodata pole. Puhub mõõdukas, iiliti tugev kirde- ja põhjatuul ning õhutemperatuur on -1 kuni -6 kraadi. Sajus ja tuisus on nähtavus halb ja teed on libedad.

Ennelõunal on Lääne-Eestis vähese pilvisusega sajuta ilm. Samas Ida-Eestis on märksa pilvisem ning mitmel pool sajab lund, kohati ka tuiskab.

Pärastlõunal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub põhjast ja kirdest 5 kuni 10, iiliti 15, rannikul 8 kuni 14, iiliti kuni 20 meetrit sekundis. Külma on päeval 1 kuni 5 kraadi.

Ka uuel nädalal jätkub õhutemperatuuri kõikumine pluss- ja miinuskraadide vahel. Nii tulevadki sajud alla taas lume, lörtsi ja ka vihmana. Lisaks sellele on esmaspäeval kohati ka tuisku oodata ning tänavail valitseb jäiteoht.

Veidi erinev tuleb aga neljapäev, mil pilvisus hõreneb ning päev möödub sajuta.