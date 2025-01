Eestis on elektrita üle 17 000 majapidamise

Härm rääkis "Vikerhommikus", et kui laupäeva hommikul sai kergendatult hingata, et öö läks kardetust paremini, siis möödunud öö tõi üle Eesti päris palju katkestusi.

"Hetkel on üle 17 000 kliendi vooluta. Kõige keerulisem on olukord Tartumaal, aga ka Virumaal ja Jõgevamaal. Neis piirkondades saavad ilmselt kolmapäeval viimased kliendid voolu tagasi," tõdes Härm. "Ka Ida-Harjumaa on natukene rohkem raske lumega pihta saanud, seal saavad viimased inimesed voolu tagasi teisipäeval".

Viimased tunnid on Härmi sõnul katkestusi juurde toonud, eriti Virumaal ja Ida-Harjumaal. Põhjuseks on märg lumi, mida jätkuvalt ühes Eesti osas sajab, see aga muudab puud raskeks ja need kukuvad liinidele. Elektrilevi brigaadid on ettevõtte juhi kinnitusel kogu öö väljas olnud ja varsti vahetab öise vahetuse välja päevane.

"Elektrilevi kriisikomisjon tuleb kohe kokku, et mida veel teha annab, aga väga palju üle Eesti ühest kohast teise brigaade saata ei saa, sest rikkeid on lisaks keerulistele piirkondadele ka mujal," tõdes Härm.

Siiski peaks päeva peale, kui mõnest kohast rikked kõrvaldatud saavad, õnnestuma tema sõnul hakata brigaade ka üle Eesti mujale appi liigutama.

Päästeameti vastutav korrapidaja Viktor Saaremets ütles, et viimase ööpäeva jooksul on nad saanud umbes 140 väljakutset, millest rohkem kui sajal korral on tegemist olnud lumeraskuse ja tuulega murdunud puudega, mis on sõiduteele langenud ja selle sulgenud.

"On ka olnud juhtumeid, kus need on langenud elektriliinidele, valgustusliinidele ja mõnel juhul ka autodele. Ehk siis murdunud puud on peamine, mis meile väljakutseid põhjustanud on. Liiklusõnnetusi on viimase ööpäeva jooksul selliseid, kus pääste väljakutse on saanud, 11 ehk on näha, et inimesed on ilmselt selliste ilmastikutingimustega pigem loobunud sõitmisest, mis on ka igati mõistlik tegu," rääkis Saaremets.

Pühapäeval jätkub ilmateenistuse teatel lumesadu ja eriti tähelepanelik tuleks olla Lõuna-, Ida- ja Põhja-Eestis ehk Paidest ja Viljandist põhjapool. Seal võib päeva jooksul veel paarkümmend sentimeetrit lund juurde tulla ning kuna vahepeal on temperatuur langenud miinusesse, võib märg ja jäätunud raske lumi Saaremetsa sõnul kindlasti veelgi liine lõhkuda.

"Ega siin ilmselt enne õhtut ei ole ka loota, et väga palju paremaks läheb," tõdes päästeameti esindaja.