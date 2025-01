Pärnus pühitseti ametisse EAÕK Haapsalu piiskop Damaskinos

Alates 1993. aastast on see esimene kord, kui Eesti õigeusukirikud piiskopi valisid.

Damaskinose pühitses ametisse metropoliit Stefanus koos teiste metropoliitide ja piiskoppidega ning talle anti liturgial üle sau ja mitra ehk piiskopi peakate.

1985. aastal sündinud Soome rahvusest preestermunk Damaskinos on filosoofia ja muusikateaduse magister ja teoloogiadoktor. Ta on Ida-Soome ülikooli lektor ja Helsingi ülikooli dotsent.

Piiskopi valis detsembris kiriku sinod.

"Ma olen Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanuse abipiiskop, mis tähendab, et mul pole oma piiskopkonda. See tiitel – Haapsalu piiskop – on titulaarpiiskopi tiitel. See tähendab, et ei ole olemas Haapsalu piiskopkonda, aga ma aitan metropoliiti kõikides teemades, mida tema soovib. Ja muidugi teenin jumalateenistustel kui piiskop ja jagan seda jumalaarmu kirikurahvale piiskopi rollis," selgitas EAÕK Haapsalu piiskop Damaskinos.