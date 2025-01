Otse 13.15: komisjonid saavad värske avaliku ülevaate Nordica pankrotist

Istungile on kutsutud taristuminister Vladimir Svet, kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets ja liikuvuse asekantsler Sander Salmu ning Transpordi Varahalduse juhatuse liige Ergo Blumfeldt.

Majanduskomisjoni esimees Jaak Aab sõnas, et viimati lahati riikliku lennufirma pankrotti komisjonis novembris ning taristuminister ja ministeeriumi esindajad lubasid mõne aja möödudes anda pankroti kulgemisest ka värske ülevaate.

"Saame teada, kuidas Nordica pankrotimenetlus kulgeb ning kuidas läheb lennukite müük," märkis Aab.

Korruptsioonivastase erikomisjoni esimehe Anastassia Kovalenko-Kõlvarti sõnul on vaja tagada, et niigi suure leegiga põlenud Eesti inimeste maksurahast päästetaks, mis päästa annab.

"Peame teadma, milliseid vigu on valitsus ja Nordica teinud, kui suur on kogukahju, mis saab ettevõtte varadest ning kes vastutab. Samuti tuleb tagada, et töötajad saaksid õiglase kompensatsiooni. Jätkuvalt ripub õhus küsimus, mis olid riigi tegelikud strateegilised eesmärgid ja mis oli tehtud nende realiseerimiseks," lausus ta.