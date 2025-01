Ühistu protestib Tallinnas plaanitust kõrgemaks kerkinud hoone vastu

Ahtri 6a korteriühistu ei ole nõus Tallinna plaaniga lubada Hobujaama praegusele busside parkimisalale 11-korruselise hoone ehitamist, sest kehtiva detailplaneeringu järgi on lubatud ehitada kaheksakorruseline maja. Linnavalitsuse sõnul on vaja suurendada kesklinna asustustihedust.

Tallinn linnavalitsus algatas mullu novembris Hobujaama 12 ja Hobujaama 14 ning lähiala detailplaneeringu, mille järgi rajatakse praeguse bussiparkla asemele ja lähialale linna poolt park ning arendaja PalmGrupi poolt hooned. Planeeringu järgi on Ahtri tänava äärde lubatud ehitada kuni 11 korrusega hooned.

Kehtiva planeeringu järgi on alale lubatud ehitada üheksakorruseline bussiterminaliga ärihoone ning kaheksa korrusega eluruumidega ärihoone.

Planeeringuga kõrgemaks kerkinud hoone on tekitanud pahameelt naabruses asuva Ahtri 6a asukates, kelle nimel saatis Tallinna linnaplaneerimise ametile pöördumise Emerald Legali advokaat Kristjan Kers.

Kers märkis, et Ahtri 6a ehitati ning sinna osteti korterid ja äripinnad teadmisega, et naabrusse võivad kerkida kuni kaheksa korrusega hooned ning et kõrgema hoone rajamine rikuks kliendi õigust õiguspärasele ootusele, lisaks varjaks hoone suures osas Admirali majale lasuva päikesevalguse.

Teiseks jääb kõrgema hoonega naabritel vähemaks päikesevalgust, ütles Kers. "Ilma ülekaaluka põhjenduseta ei ole seaduspärane päikesevalgust oluliselt vähendada, isegi kui viimane vastab kehtestatud standarditele," kirjutas ta.

Kers tõi näiteks Tartu ringkonnakohtu 2015. aasta otsuse, milles märgitakse, "et kui isiku eluruumidesse on aastaid paistnud päike aastaringselt, siis ei ole ilma ülekaalukate põhjusteta võimalik vähendada loomuliku valguse hulka standardiga ette nähtud miinimumini, milleks on kolm tundi päevas 22. aprillist 22. augustini".

Kersi sõnul jääb arusaamatuks, miks uues planeeringus on päikesevalguse puhul arvesse võetud ainult eluruume, mis asuvad üheksandal korrusel ja kõrgemal. "Üksnes eluruumide insolatsiooni kestuse arvestamine pole aga kooskõlas kehtiva materiaalõiguse ega kohtupraktikaga," märkis ta.

"Elulise loogika järgi on bürooruumidele päevase valguse olemasolu

veelgi tähtsam, kui eluruumidele. Viimast põhjusel, et bürooruumides viibivad inimesed päevavalguses, samas kui üldjuhul enamus eluruumidest on samal ajal tühjad (inimesed on tööl)," lisas Kers.

Korteriühistu 2022. aasta majandusaasta aruande järgi on hoones 34 korterit.

Tallinn viitab kesklinna tihendamise vajadusele

Tallinna linnaplaneerimise ameti detailplaneeringute teenistuse juht Kristi Grišakov ütles ERR-ile, et uus planeering lähtub linna praegustest arengueesmärkidest, eelmine ehk kehtiv detailplaneering on aga ajale jalgu jäänud.

"Tänaste arengueesmärkide kohaselt on kesklinna piirkonnas oluline suurendada asustustihedust ja rohelust. Elu- ja äriruumide rajamine hea juurdepääsetavusega kesklinna piirkondadesse koormab oluliselt vähem linna teedevõrku, toob elanikke kesklinna, potentsiaalselt vähendab transiitliiklust ja soodustab jalgsi ja jalgrattaga liikumist," ütles ta.

Grišakovi sõnul on seetõttu muutunud ka selle piirkonna linnaehituslik visioon.

"Lähialale on planeeritud ja rajatud palju korterelamuid, ärisid. Planeeritavale alale ei nähta enam ette bussiparkla kavandamise vajadust, vaid alale on planeeritud suur pargiala, mis moodustab 70 protsenti kinnistust," lausus ta.

Konkreetse 11-korruselise hoone kohta planeeringus ütles Grišakov, et naaberhoonetega on arvestatud.

"Hobujaama 12 ja 14 läheduses asuvate hoonete korruselisus on varieeruv, sealjuures on kavandatav 11-korruseline hoone kõrvuti teise, olemasoleva 11-korruselise hoonega. Uute hoonete paigutusel on arvestatud olemasolevate hoonete kõrgusega ning majad on kavandatud liigendatult ja varieeruva kõrgusega selliselt, et naaberkinnistutel asuvate hoonete korterites oleks tagatud piisav päikesevalgus," lausus ta.

Uue detailplaneeringu algatamist taotles 2021. aasta juulis PalmGrupp, kellele kuulub alast pool. Varasema, ligi 15 aastat tagasi alale kehtestatud detailplaneeringu elluviimises ei jõudnud Tallinna linn ja PalmGrupp kokkuleppele.

Teine pool krundist kuulub linnale ning alale, kus praegu pargivad bussid, on plaanis rajada suur linnapark, ütles novembris Tallinna abilinnapea Madle Lippus.

Hobujaama tn 12 ja Hobujaama tn 14 kinnistu ning lähiala detailplaneeringuga (edaspidi detailplaneering) planeeritav maa-ala asub Kesklinnas Sadama asumis Hobujaama tänava, Ahtri tänava, Narva maantee ja Jõe tänava vahelises kvartalis, Hobujaama ja Ahtri tänava nurgal.