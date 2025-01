Astrid Asi kandidatuur riigi peaprokuröriks sai õiguskomisjoni heakskiidu

Õiguskomisjoni esimees Andre Hanimägi (SDE) ütles ERR-ile, et õiguskomisjoni toetus Asile oli konsensuslik.

Hanimägi sõnul on Astrid Asi komisjoni hinnangul hea kandidaat, kuna tal on laiapõhjalised kogemused kohtus ja prokuratuuris, samuti usub komisjon, et Asi püüab prokuratuuri tööd muuta senisest veelgi tõhusamaks.

"Kandidaadi vastused andsid komisjonile kindlust, et Asi võiks olla inimene, kes suudab organisatsiooni tugevdada, oskab seada prioriteete ning töötab selle nimel, et menetlused viidaks läbi võimalikult kiirelt ja efektiivselt," sõnas Hanimägi.

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ütles, et tegi ettepaneku Astrid Asile, kuna Asil on kahekordne õigusalane magistrikraad, millest teine IT-vallas ning väljakutseid on praegu just ka seoses digitaalse arengu ja küberkuritegevusega. Samuti tõi ta välja Asi väga hea juhtimiskogemuse, sealhulgas Narva kohtu juhina, samuti töökogemuse prokurörina ning kõrge usaldusväärsuse ringkonnas, kuna ta on valitud mõistma õigust ka teiste kohtunike üle.

Vastavalt prokuratuuriseadusele nimetab riigi peaprokuröri ametisse valitsus justiits- ja digiministri ettepanekul, olles ära kuulanud riigikogu õiguskomisjoni arvamuse.

Praeguse riigi peaprokuröri Andres Parmase ametiaeg lõpeb 3. veebruaril.