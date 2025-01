Rahalistest raskustes Gazpromi võib tabada masskoondamine

Venemaa alustas 2022. aasta veebruaris sõjalist tegevust Ukrainas ning lääs kehtestas Moskva-vastased sanktsioonid. Hiljuti lõpetas Venemaa ka torujuhtmeid mööda liikunud gaasitarned Euroopasse ning Gazpromil on käes rasked ajad, vahendas Financial Times.

Hiljuti tehti Gazpromi juhile Aleksei Millerile ettepanek kärpida Peterburi kontoris olevat töötajate arvu 4100 inimeselt 2500 inimesele. Seda ettepanekut kinnitas ka firma ametlik esindaja.

Gaasi müük langes eelmisel aastal 8,4 triljonilt rublalt 4,1 triljoni rublale, Gazpromi kahjum oli eelmisel aastal 629 miljardit rubla (umbes 6,9 miljardit dollarit).

Gazpromi tippjuht Jelena Iljuhhina saatiski seetõttu kirja Millerile ning leidis, et kontserni ees seisvad väljakutsed nõuavad otsuste ettevalmistamise aja kärpimist ja dubleerivate funktsioonide kõrvaldamist.

Kiri saadeti 23. detsembril ning jõudis nüüd avalikkuse ette.

"Kiri ja selle avalikkusele lekitamine näitavad, et ettevõttes ei lähe kõik hästi, hoolimata sellest, et proovitakse projitseerida stabiilsuse kuvandit. On selge, et hulk töötajaid pole ettepanekuga rahul, mistõttu sattus see (kiri) avalikkuse ette," ütles üks asjaga kursis olev inimene.