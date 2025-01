Macron ja Zelenski arutasid rahuvägede paigutamist Ukrainasse

"Arutasime Prantsusmaa algatust paigutada Ukrainasse sõjaväekontingent," ütles Zelenski pärast kõnet. "Kaalusime selle idee rakendamise praktilisi samme, võimalikku laiendamist ja teiste riikide kaasamist sellesse protsessi."

Idee paigutada Ukrainas kohapeale rahuvalvejõud on saanud viimastel kuudel hoo sisse, kuna Euroopa riigid valmistuvad Donald Trumpi USA presidendiks asumise eel võtma enda kanda Ukrainas suuremat rolli, tõdes väljaanne The Kyiv Independent.

Macron on alates 2024. aasta veebruarist esitanud korduvalt ideed saata Ukrainasse mingis koguses lääneriikide vägesid.

Zelenski ja Macron arutasid rahujõudude paigutamise võimalust oma kohtumisel 18. detsembri. Pariisis 7. detsembril toimunud kolmepoolsel kohtumisel Trumpiga teatas Trump väidetavalt, et soovib, et Euroopa väed jälgiksid võimalikku relvarahu Ukrainas.

Ka Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer kavatseb lähinädalatel külastada Ukrainat, et arutada rahvusvaheliste rahuvalvejõudude võimalikku paigutamist, vahendas Bloomberg 10. jaanuaril.

Zelenski ja Macron leppisid kokku, et kohtuvad lähiajal, et arutada täiendavalt plaane julgeolekugarantiide saavutamiseks, sealhulgas rahuvalvajate võimalikku lähetamist.

Kaks liidrit arutasid ka olukorda Kurski oblastis seoses Ukraina vägede uue pealetungiga piirkonnas. Zelenski tõi esile Ukraina praegused õhukaitseprioriteedid ja jätkuva vajaduse ülitäpse kaugmaarelvastuse järele.

Vene meedias levivad teated raketirünnakust Brjanski oblastis

Venemaa Brjanski oblasti kaht sõjatööstusettevõtet tabas esmaspäeva õhtul raketirünnak, selgus sotsiaalmeedia postitustest, mida vahendas väljaanne LIGA.net.

Sotsiaalmeedias levivatest videotest on näha ja kuulda plahvatused.

Brjanski oblasti kuberner Aleksandr Bogomaz väitis Vene võimudele traditsiooniliselt, et Vene õhutõrje suutis kõik raketid alla tulistada.

Õhurünnaku sihtmärkidena nimetatakse Brjanski keemiatehast ja Kremni tehast, mis mõlemad kuuluvad Venemaa sõjatööstuskompleksi.

Esimene on spetsialiseerunud püssirohu, tahke raketikütuse komponentide ja lõhkeainete tootmisele.

"See on oluline Vene armee suurtükiväe laskemoona ja rakettide tootmiseks. See ettevõte on Venemaa sõjatööstuse üks võtmeelemente," ütles Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu desinformatsiooni vastu võitlemise keskuse juht Andrei Kovalenko.

Kremni on ettevõte, mis toodab mikroelektroonikat erinevatele raketisüsteemidele, õhutõrje raketisüsteemidele Pantsir, rakettidele Iskander, radarisüsteemidele ning elektroonilisi sõjapidamise süsteeme ja droone, märkis ametnik. Oktoobris sattus see tehas juba Ukraina droonirünnaku alla ja pidi oma tegevuse peatama.

Slovakkia koolipoiss keeldus Ukraina-vaenuliku presidendi kätt surumast

Slovakkias keeldus Ukraina lipuvärvides linti kandnud koolipoiss pidulikult tseremoonial Vene-meelsete seisukohtadega esinenud president Peter Pellegrini kätt surumast.

Simon Omanik oli kutsutud presidendilossi, kus ta sai Kesk-Euroopa matemaatikaolümpiaadi pronksmedali auhinna haridusminister Tomas Druckeri käest. Kui minister kutsus medalisti tema kõrval seisnud president Pellegriniga kätt suruma, keeldus ta – kuigi president oli käe andmiseks juba käe ulatanud. Pärast seda ebamugavat hetke tegid Omanik, Drucker ja Pellegrini koos foto, kirjeldas väljaanne Jevropeiskaja Pravda.

Toto ste zachytili? Ten chalan je u mňa akoze macher pic.twitter.com/g65ZZLn8eL — Jakub Bajzath  (@BajzathJakub) January 13, 2025

Slovakkia meedia ei ole veel andnud üksikasjalikku teavet selle kohta, miks õpilane keeldus presidendi kätt surumast. Videost on aga näha, et õpilasel oli rinnas suur Ukraina lipuvärvides lint.

Eelmisel nädalal ütles Pellegrini, et keeldub Kiievisse ametlikule visiidile minemast, kuna Ukraina on peatanud Vene gaasi transiidi. Ja detsembris leidis Pellegrini, et Ukrainal on rahu saavutamiseks vaja teha territoriaalseid järeleandmisi Vebnemaale.