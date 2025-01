Tallinn plaanib sulgeda pöörde Narva maanteelt Kadriorgu

Tallinn plaanib kesklinnas asuva Petrooleumi tänava ümberehituse käigus rekonstrueerida ka Narva maantee ristmiku.

Esialgse plaani kohaselt kaob Narva maantee ristmikult pööre Koidula ja Weizenbergi tänavale.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti linnakeskkonna kavandamise

osakonna juhataja Aksel Johannes Part ütles 9. jaanuaril ilmunud linnaosalehes Kesklinna Sõnumid: "Narva maanteelt kaob ära parempööre Kadrioru suunas, et jalakäijad ja ratturid saaksid ohutumalt ristmikku ületada."

Eskiisil on parempööre Narva maanteelt asendatud kõnniteega, mis ristub rattateega Autor/allikas: Tallinna linnavalitsus

Ka plaanitavate tööde eskiisil on kujutatud parempöörde asendamist kõnniteega.

"See eskiis on selles mõttes täpne," ütles Part ERR-ile. "Ma ütlen kindlasti ära, et me oleme alles projekteerimistingimuste staadiumis ja see on väga selline eeleskiis ehk siis ei ole kindlasti lõplik lahendus, vaid sellel täpsustub kõik."

Sõidukijuhid kasutavad praegu Koidula tänavat Kumu kunstimuuseumisse ning Kadrioru parki jõudmiseks.

"See on asi, mida kindlasti tuleb kaaluda ka projekteerimise käigus, et seal jääksid vajalikud läbipääsud, ligipääsud nii Kumule kui teistele vajalike teenustele, mis seal ümbruses on. Selles mõttes kindlasti sellele liiklusskeemile saab otsa veel vaadatud. Kindlasti on oluline, et need ligipääsud säiliks – kui mitte sealt, kus seni on olnud, siis kuskilt mujalt," ütles Part.

Pärast pöörde kaotamist hakkavad turismibussid sõitma mööda muid Kadrioru tänavaid.

"Seda on selles mõttes jällegi vara kommenteerida," sõnas Part. "Projekteerimise käigus kõik need asjad mõeldakse põhjalikult läbi. Ma rõhutan, et see on praegu praegu ikkagi eeleskiis ja esmane idee, mis nõuabki veel erinevate külgede pealt kaalumist. Me kindlasti ei taha olukorda, kus kohalikel tänavatel ohutus, atraktiivsus oluliselt väheneb. See on oluline kaalutlus igal juhul, mida läbi kaaluda."

Ta lisas, et väljendas ennast linnaosalehes tõenäoliselt liiga tugevas vormis. "See on meil selge plaan, aga see nõuab veel läbivaatamist ja ei ole üldse välistatud, et midagi muutub selles osas."