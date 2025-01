Kolmapäev toob sajusse pausi

Lähipäevil on sadu rohkem öisel ajal, päevad kuivemad.

Kolmapäeva öö on Eestis pilves selgimistega. Kohati sajab vihma ja lörtsi. Paiguti on udu. Tuul puhub läänekaarest, pärast keskööd põhjakaarest 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kraadist +3 kraadini.

Hommik on peamiselt sajuta. Kohati on udu. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi vahel.

Päev on pilves selgimistega ja sajuta. Kohati võib olla udu. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, pärastlõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga, õhtul pöördub edelasse ja tugevneb 3 kuni 9, rannikul puhanguti 13 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -1 kraadist +3 kraadini, pärastlõunal langeb mandril 0 kuni -6 kraadinii. Märjad teepinnad külmuvad ja muutuvad libedaks.

Neljapäeva öö on enamuses kohtades vihma ja lörtsiga, ida pool võib tulla ka lund, teedel on jäidet. Päeval sajutõenäosus väheneb. Öine õhutemperatuur on -3 kraadist +3 kraadini, päeval on sooja 2 kuni 6 kraadi.

Reede on peamiselt sajuta. Öine õhutemperatuur on -1 ja +4 kraadi vahel, päeval on sooja 2 kuni 7 kraadi.

Nädalavahetus tuleb praeguste prognooside järgi sajuta. Laupäeval on nii öösel kui ka päeval õhus plusskraadid, pühapäeva öösel on õhus miinused, päeval plussid.