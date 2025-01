Oluline kolmapäeval, 15. jaanuaril kell 10.36:

- Deepstate: Vene väed vallutasid Donetski oblastis veel ühe asula;

- Droon tabas Venemaa piiritustehast Tambovis;

- Ukraina: Venemaa saatis välja strateegiliste pommitajate lahingugrupi.

Lääne-Ukraina kriitilist taristut tabas suur Vene raketirünnak

Ukraina lääneosa kriitilist taristut tabas massiivne Vene raketirünnak, teatasid kolmapäeval Ukraina võimud.

"Kaks kriitiliselt olulist taristurajatist Drohobõtši ja Strõi piirkonnas said tabamuse. Õnneks ohvreid ei ole, kuid on purustusi," ütles Lvivi oblasti kuberner.

Zelenski ja Tusk kohtuvad kolmapäeval Varssavis

"Peaminister Donald Tusk kohtub kolmapäeval Varssavis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga," teatas Poola valitsus.

EL-i ja NATO liikmest Poola on üks Ukraina suuremaid toetajaid Vene agressioonisõja tõrjumisel.

Deepstate: Vene väed vallutasid Donetski oblastis veel ühe asula

Venemaa armee võttis Ida-Ukrainas asuvas Donetski oblastis oma kontrolli alla Jantarnoje nimelise asula, teatasid ööl vastu kolmapäeva rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud.

Jantarnoje küla asub Pokrovski rajoonis. Pokrovsk ise on oluline logistikakeskus, mis toetab Ukraina operatsioone Donetski oblastis. Ukraina võimud on ka varem teatanud, et olukord Pokrovskis on ülimalt keeruline.

Droon tabas Venemaa piiritustehast Tambovis

Venemaa Telegrami kanalid teatasid, et droon tabas Venemaa piiritustehast Tambovi oblastis. Kohalike elanike sõnul puhkes sõjaväepolügooni lähedal asuvas tehases ka tulekahju. The Kyiv Independent ei saanud neid väiteid iseseisvalt kontrollida.

Ukraina on varemgi rünnanud Tambovi oblastis asuvaid Vene piiritustehaseid. Väidetavalt läks üks tehas põlema oktoobris, mida samuti tabas droonirünnak.

Ukraina: Venemaa saatis välja strateegiliste pommitajate lahingugrupi

Ukraina õhujõudude väejuhatus teatas, et Venemaa saatis ööl vastu kolmapäeva välja strateegiliste pommitajate Tu-95ms lahingugrupi. Okupatsioonivägi kasutab seda tüüpi lennukeid harilikult Ukraina massiliseks pommitamiseks.