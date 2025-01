Läti riik tunneb huvi Södra metsamaa ostmise vastu

Hiljuti selgus, et Rootsi metsanduskontsern Södra plaanib müüa oma Läti metsamaad maha ning metsakinnistu ostmise vastu tunneb nüüd huvi Läti riik.

Södra plaanide kohta on teada, et müügiprotsess on käivitatud. Läti metsatööstuse assotsiatsiooni teatel pole sellises mahus tehingud riigis kuigi sagedased, vahendas LSM.

Viimane sarnane tehing toimus 2018. aastal, kui Södra ostis osa hetkel turule minevast maast. Praegu on müügis umbes 135 000 hektarit maad, millest üle 100 000 hektari moodustab metsamaa.

Läti metsatööstuse assotsiatsiooni tippjuht Kristaps Klauss leiab, et Läti riik peaks uurima võimalusi selle maa ostmiseks.

"Seda tuleks vaadata kui pikaajalist investeeringut, sest see pole nii, et, ma ei tea, ostad korteri, üürid välja ja saad siis laenu ära maksta. Seda investeeringut tuleks vaadelda teistmoodi. Tuleb vaadata ka strateegilise turvalisuse vaatenurgast, sest suur osa maast asub Latgales, Venemaa ja Valgevene piiri lähedal," ütles Klauss.

Põllumajandusminister Krauze andis ka Läti riigimetsa majandamise keskusele (LVM) ülesandeks koguda tehingu kohta rohkem informatsiooni, et saaks siis ideed valitsusega arutada.

Läti rahvusringhääling kirjutab, et kinnistu väärtus on vähemalt pool miljardit eurot, kuid tehingu väärtus võib küündida lausa miljardi euroni. Krauze sõnul riigieelarves sellise tehingu jaoks raha pole ning ka LVM ei suuda seda iseseisvalt rahastada ning seetõttu peavad finantsasutused kokku tulema.

Södra on Lätis üks suuremaid metsaomanikke, firma omanduses on kuus protsenti erametsast.