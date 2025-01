Eesti Post otsib umbes 200 000 euro eest strateegia väljatöötajat

Omniva kaubamärgi all tegutsev riigiettevõte Eesti Post otsib konsultatsioonifirmat, kes ettevõtte strateegia välja töötaks. Omniva juhatuse esimehe Märt Mägi sõnul on see levinud äripraktika, et jõuda uuendusliku lähenemisviisini ning ettevõte rõhutab, et ostetav teenus peaks protsessi suunama ja strateegia ise sünnib siiski Omnivas.