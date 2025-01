Stoltenberg sai üleskutse uurida Põhja- ja Baltimaade kaitsekoostööd

Soome presidendikantselei teatas sotsiaalmeedias, et Põhja- ja Baltimaad palusid Stoltenbergil koostada aruanne Põhja- ja Baltimaade julgeoleku- ja kaitsekoostöö arendamiseks.

"Julgeolekuolukord meie lähipiirkonnas nõuab pidevat valvsust. Soome ootab Jens Stoltenbergi seisukohti ja ettepanekuid, kuidas saaksime oma piirkondlikku koostööd veelgi tõhustada," teatas Soome presidendikantselei.

The Nordic-Baltic countries have today requested the former NATO Secretary General @jensstoltenberg to prepare an independent report aimed at advancing Nordic-Baltic security and defence cooperation.



The security situation in our neighbourhood requires constant vigilance.…