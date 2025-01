Paljud saavad enammakstud tulust tänavu vähem raha tagasi

Kui eelmisel aastal said deklareerijad 2023. aastal enammakstud tulult tagasi 229 miljonit ja juurde pidi maksma 77 miljonit eurot, siis tänavu võib enammaksud tulu tulla väiksem.

Nimelt ei saa 2024. aasta deklaratsioonis tuludest maha arvata eluasemelaenu intresse, täiendavat maksuvaba tulu laste ülalpidamise eest ega täiendavat maksuvaba tulu abikaasa või elukaaslase eest. Mahaarvamisi tehti eelmisel aastal 230 miljoni eest.

"Ilmselt juurdemakstav tulumaks võib jääda samasse vahemikku, aga enammakstud tulumaksu kohta hetkel ei oska prognoosida. Sellepärast, et sel aastal ei saa enam maha arvata eluasemelaenu intressi ja see on kindlasti üks suur osa. Paljudel inimestel on olemas eluasemelaenud ja seda me hetkel ei oska öelda, kui palju see on," selgitas maksu- ja tolliameti tulumaksu osakonna teenusejuht Riina Randver-Sõer.

Mahaarvamistest saadud raha kergendas paljude perede majanduslikku olukorda. Lasterikaste perede liidu poole pöördus juba alates eelmisest aastast arvukalt peresid, kes väljendasid muret oma edasise hakkamasaamise üle.

"Arvestatakse sellega, mida on võimalik tavaliselt oma lastele lubada. Paljud on öelnud, et just selle arvelt nad võimaldavad ka lastele huviharidust, selle kättesaadavust ja teinekord ka mitmes huviringis osalemist," ütles liidu juhatuse liige Katrin Kiisk.

"Kui me räägime kogu sellest kompotist, mis on need viimased aastad toimunud – me räägime lasterikka pere toetuste vähendamisest, me räägime maksutõusudest, me räägime tulumaksusooduste kaotamisest, huviharidustoetuse kaotamisest –, siis kui see kõik kokku panna, oleks narr arvata, et see tegelikult ühe tavalise Eesti pere eelarvet mitte kuidagi ei mõjuta," lisas ta.

Maksuamet ise keskendub tänavu rohkem investeerimistulu, aga ka platvormide kaudu teenitava raha deklareerimisele.

"Saame infot ka välismaal avatud pangakontode kohta ja seal platvormidel ja pankades teenitud finantstulude kohta. Me tegelikuilt saame selle info kätte ja oleme viimastel aastatel sellele ka tähelepanu juhtinud, kui tulud on jäänud deklareerimata," ütles maksu- ja tolliameti tulumaksu osakonna juht Madis Laas.

Kes on Bolti, Wolti või muu sarnase platvormi kaudu tulusid teeninud, peavad ka need tulud ära deklareerima.