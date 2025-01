Hamas ja Iisrael kiitsid Gaza relvarahuleppe heaks

Reutersi allika sõnul sisaldab Iisraeli ja Hamasi vaheline kokkulepe, mida ei ole veel ametlikult välja kuulutatud, kuuenädalast esialgset relvarahu, Iisraeli vägede järkjärgulist väljaviimist Gazast ning Hamasi poolt võetud pantvangide vabastamist vastutasuks Iisraeli poolt kinni võetud palestiinlastest vangide vastu.

Palestiina terrorirühmitus Hamas kinnitas Reutersile, et selle delegatsioon on andnud vahendajatele heakskiidu relvarahulepingu sõlmimiseks ja pantvangide vabastamiseks.

Leppe esimese kuue nädala jooksul vabastab Hamas 33 Iisraeli pantvangi, sealhulgas kõik naised ja lapsed ning üle 50-aastased mehed.

Läbirääkimised leppe teise etapi elluviimise üle algavad esimese faasi 16. päeval ning eeldatavasti hõlmab teine etapp kõigi allesjäänud pantvangide vabastamist, alalist relvarahu ja Iisraeli vägede täielikku väljaviimist Gazast.

Kolmandas etapis käsitletakse eeldatavasti kõigi surnukehade tagastamist ja Gaza ülesehitamise algust Egiptuse, Katari ja ÜRO järelevalve all.

Iisraeli välisminister Gideon Saar ütles, et katkestab visiidi Euroopasse ja lendab üleöö tagasi Iisraeli, et osaleda julgeolekukabineti ja valitsuse hääletustel leppe üle. Iisraeli valitsusametnik kinnitas Reutersile, et Iisraeli valitsus hääletab neljapäeval Gaza relvarahuleppe üle.

Ka USA presidendiks valitud Donald Trump kirjutas sotsiaalmeedias, et pantvangide vabastamiseks on kokkulepe olemas. "Meil on kokkulepe Lähis-Ida pantvangide vabastamiseks. Nad vabastatakse peatselt."

USA, Egiptus ja Katar on ligi aasta jooksul püüdnud vahendada sõja lõpetamist ja tagada Hamasi poolt 2023. aasta 7. oktoobri rünnakus vangi võetud pantvangide vabastamine.

Hamasi juhitud relvastatud isikud tungisid 7. oktoobril Iisraeli ning tapsid ligi 1200 sõdurit ja tsiviilisikut ning röövisid üle 250 inimese. Umbes 100 inimest on endiselt Gazas vangistuses, kuid sõjaväe hinnangul on vähemalt kolmandik neist surnud.

Hamasi kontrolli all oleva Gaza tervishoiuministeeriumi andmetel on Iisrael pärast 2023. aasta oktoobris toimunud rünnakut tapnud Gazas üle 46 000 inimese ja muutnud rannikuäärse enklaavi tühermaaks.