Lähipäevad püsivad plusskraadidega

Neljapäeva öösel on nii pilvi kui ka selgemaid laike. Üksikuis paigus sajab ka veidi vihma ja lörtsi. Kohati on udu ja jäidet. Puhub edelatuul 5 kuni 11, iiliti 14, rannikul kuni 19 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3, öö hakul Virumaal kuni -4 kraadi.

Hommik on pilvine ja vihmahoogudega, ida pool on sajuhooge tihedamini, Lääne-Eestis vaid üksikuid. Puhub edela- ja läänetuul iiliti 13, rannikul 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1 kuni 5 kraadi.

Ennelõunal sajab mitmel pool vihma. Kohati on udu. Pärastlõunal põhja poolt alates sajutõenäosus väheneb ja esineb selgimisi. Puhub edela- ja läänetuul iiliti 13, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2 kuni 6 kraadi.

Reede on sajuta, aga tuuline. Öö on 0 kraadi ümbruses, paar-kolm kraadi plussis.

Laupäev jätkub plusskraadide ja praeguse prognoosi järgi suisa päikeselise päevaga.

Pühapäeval on enam pilvi, aga suuremat sadu need ei anna. Temperatuur püsib üle 0 kraadi.