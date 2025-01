Oluline neljapäeval, 16. jaanuaril kell 5.50:

- Droonid ründasid Venemaal Voroneži oblastis asuvat naftabaasi;

- Duda: ainult NATO liikmesriigid saavad tagada Ukraina julgeoleku.

Droonid ründasid Venemaal Voroneži oblastis asuvat naftabaasi

Venemaal Voroneži oblastis süttis ööl vastu neljapäeva eeldatava Ukraina droonirünnaku järel naftabaas.

Ka kohalik kuberner Aleksandr Gusev teatas, et rajatist tabas droonirünnak. Gusev väitis, et õhutõrjesüsteemid tulistasid droonid alla ning nende allakukkumise tagajärjel puhkes tulekahju. Telegrami kanalid teatasid, et rünnati Voroneži linnast 90 kilomeetri kaugusel Liski linnas asuvat naftabaasi, vahendas Ukrainska Pravda.

Venemaa Telegrami kanalid väitsid veel, et Tambovi oblastit tabas ulatuslik droonirünnak. Telegrami kanal Mash teatas, et droonid liikusid Kuzmino-Gati küla lähedal asuva laskemoonatehase poole, vahendas Ukrainska Pravda.

Duda: ainult NATO liikmesriigid saavad tagada Ukraina julgeoleku

Ainult NATO liikmesriigid saavad tagada Ukraina julgeoleku, ütles Poola president Andrzej Duda kolmapäeval pärast Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenski võõrustamist Varssavis.

Duda ütles ühisel pressikonverentsil, et kohtumisel arutati Ukraina ühinemist Euroopa Liidu ja NATO-ga.

Poola president tõstis esile Ukrainale Euroopa Liidu kandidaatriigi staatuse eduka andmise pärast seda, kui Venemaa vallandas 2022. aasta veebruaris täiemahulise sõja Ukraina vastu.

"Ukraina vaatevinklist on aga kõige tähtsam küsimus julgeolekutagatised, mida sisuliselt saavad anda ainult Põhja-Atlandi alliansi riigid," rõhutas Duda.

"Tugevaim julgeolekutagatis Ukraina jaoks oleks NATO liikmesus, mis on seotud 5. artikliga, ja ma usun, et see teenib seda rolli lähitulevikus," lisas Duda.

Poola president möönis, et Ukraina täielik vastuvõtmine NATO-sse oleks tõenäoliselt võimalik alles pärast sõja lõppu.

Duda avaldas samas arvamust, et NATO liikmesriigid peaksid esitama Ukrainale ametliku kutse. See oleks "esimene ametlik samm, mis on seotud tulevase vastuvõtmisega ja ka reaalsete julgeolekutagatiste andmisega".

Duda sõnul pooldab ta Ukraina naaberriigi presidendina täielikult seda, et NATO liikmed saadaksid Ukrainale kutse allianssi. Ta märkis, et sellise kutse esitamist pooldavate riikide arv on suurenemas.

Duda kohtub Zelenskiga uuesti järgmisel nädalal Šveitsis Davosis Ukraina Maja avamisel, mille raames arutatakse Ukraina olukorda keset Venemaa jätkuvat agressiooni.