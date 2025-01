Joe Biden pidas hüvastijätukõne

82-aastane Biden esines Valge Maja Ovaalkabinetist, tema kõne ülevaade avaldati varem kolmapäeval avalikus kirjas.

Biden hoiatas hüvastijätukõnes, et "Ameerikas on kujunemas oligarhia, mis koosneb äärmuslikust rikkusest, võimust ja mõjuvõimust, mis sõna otseses mõttes ohustab kogu meie demokraatiat, meie põhiõigusi ja -vabadusi ning igaühe jaoks õiglast võimalust edasi minna".

Biden hoiatas ka valeinformatsiooni laviini eest, mis matab ameeriklased ja võimaldab võimu kuritarvitamist.

Biden rääkis veel, et "USA on praegu tugevam kui neli aastat tagasi pärast 20. jaanuaril uuesti presidendiks saava Donald Trumpi esimest kaootilist ametiaega, koroonapandeemiat ja rängimat rünnakut riigi demokraatia vastu pärast kodusõda".

Bideni sõnul palus ta Valgel Majal avaldada ka rohkem kui 100-leheküljelise nimekirja kõigest sellest, mida ta peab oma administratsiooni saavutusteks. Need hõlmavad eri valdkondi majandusest kuni tervishoiu ja kliimamuutuseni.

"Ma andsin oma südame ja oma hinge meie riigile," ütles Biden, lisades: "Minu elu privileeg on olnud teenida seda riiki üle 50 aasta."

"Ma kandideerisin presidendiks, kuna ma uskusin, et Ameerika hing on kaalul. Kaalul oli meie olemus. Ja see on endiselt nii," teatas Biden.

"Ajalugu on meie kätes. Võim on meie kätes. Ameerika idee on meie kätes. Me peame hoidma seda usku ja pidama meeles, kes me oleme," ütles Biden.