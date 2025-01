Tõukerattafirma Tuul võlakirjad on kaotanud ligi poole oma nimiväärtusest

Tallinna börsil on Tuul Mobility võlakirju võimalik müüa umbes poole hinnaga nende nominaalväärtusest. Ettevõtte tegevjuht Tauri Kärson põhjendas seda tehingute väikse mahuga ja ütles, et investoritel ei tasu muretseda.

Tuul Mobility 10-protsendilised võlakirjad noteeriti Tallinna börsi alternatiivturu First North võlakirjanimekirjas 2022. aasta märtsis, kuid praegu on võimalik neid müüa umbes poole hinnaga nominaalväärtusest.

Tuul Mobility tegevjuht Tauri Kärson ei pea langust traagiliseks. Ta ütles ERR-ile, et Balti börs on väike börs ja sellest tulenevalt paneb juba ühe-kahe võlakirja või aktsia müük turu liikuma.

"Samas põhjapanevate järelduste tegemiseks oleks alati mõistlik vaadata tehingute mahte ehk mitu võlakirja või aktsiat vahetas omanikku. Suurem osa Tuule võlakirja omanikest on püsinud sama alates 4. aprillist 2022, kui võlakiri avalikult kaubeldavaks muutus," lisas Kärson.

Ta tõi välja, et käesoleval aastal on omanikku vahetanud neli võlakirja ning selline maht iseloomustab pigem üksikute investorite spetsiifilisi eelistusi või vajadusi.

"See on turul tavaline," lausus Kärson. "Kui kellelgi on kiire positsioonist välja liikumisega, siis võlakirja või aktsia hind võib langeda. Kui investoril on aega müügiga, siis võib hind tõusta. Tuule võlakirjaga on 2025. aastal tehinguid toimunud mõlemas suunas."

Kärson ütles, et investoritel ei tasu muretseda, et ettevõte kuhugi ära kaoks. Ta tõi välja, et hooaja lõpus Tuule läbi viidud kasutajauuringu kohaselt, millele vastas 3000 inimest, on 49 protsenti inimestest hakanud järjest rohkemate käikude jaoks hakanud autot asendama tõuksiga.

"Tuul on kevadel tagasi tänavatel ja pakub inimestele väga head alternatiivi autoga liikumisele ka uuel hooajal," kinnitas ettevõtte tegevjuht.

Eelmise aasta esimesel poolaastal oli Tuule käive auditeerimata vahearuande kohaselt 1,2 miljonit eurot ja kahjum ületas 538 000 eurot.

Vahearuande kohaselt ei vastanud ettevõtte netovara aga äriseadustiku nõuetele. Nimelt oli Tuul Mobility omakapital ligi 602 000 euroga miinuses, mida ettevõte põhjendas müügikasvu aeglustumisega, mis omakorda on tingitud tarbijate ebakindluse kasvust. Seetõttu lisas Nasdaq Tallinn mullu 1. oktoobril Tuule võlakirjadele vaatlusmärke.

"Tuulel on plaanis omakapital positiivseks saada läbi kulude kärpimise ja protsesside optimeerimise, et ettevõtte tegevus viia kasumisse. Samuti on käsil strateegiliste alternatiivide kaalumine, sealhulgas täiendavate investeeringute kaasamine ja/või ettevõtte täielik või osaline müük," teatas Tuul toona.

Sihiks on seatud, et omakapital saadakse positiivseks 2025. aasta esimesel poolaastal.

2023. aastal kasvas Tuul Mobility käive konsolideeritud kasumiaruande kohaselt 37 protsendi võrra 2,896 miljoni euroni, kuid kahjumisse jäädi ligi 554 000 euroga. Aasta varem oli ettevõtte käive 2,1 miljonit eurot ja kahjumisumma ulatus üle 787 000 euro.

Võlakirjade lunastustähtaeg jõuab kätte 2027. aasta märtsis.