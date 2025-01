Lahkuv USA suursaadik ERR-ile: USA abi Ukrainale pole olnud piisav

Venemaa liidri Vladimir Putiniga kohtumine võib ta muuta legitiimseks — ütles peagi ametist lahkuv USA suursaadik Eestis George Kent. Tema sõnul on USA viimase kolme aasta jooksul teinud Ukraina heaks rohkem, kui enne sõja algust arvati, kuid see pole olnud piisav.

Joe Bideni administratsiooni on kritiseeritud selle eest, et ta ei tarninud Ukrainale piisavalt kiiresti ja õiges koguses vajalikke relvi. Kas te nõustute selle kriitikaga?

See, mida liitlased ja USA kollektiivselt Ukraina heaks tegid, polnud piisav Ukraina võiduks. Minu arvates tuleks seda meeles pidada, et eesmärk on Ukraina võit. Me kõik oleksime võinud teha rohkem ja me kõik peaksime tegema edaspidi rohkem.

Trumpi administratsioon ja Trump ise on rääkinud palju Ukrainas rahu saavutamisest. Kas rahu on võimalik?

Ma arvan, et rahu on võimalik. Keegi ei taha rahu rohkem, kui ukrainlased, kes võitlevad ja surevad oma territooriumil. Väga selgelt suudab selle sõja lõpetada ainult üks inimene ja selleks on see, kes selle sõja alustas ehk Venemaa president Putin. Ta ei ole viimase 11 aasta jooksul näidanud üles huvi sõja lõpetamiseks, millega ta soovib Ukraina hävitada.

Kas nõustute, et temaga kohtumine hoopis julgustab teda?

Kas see kohtumine toimub venelaste või Venemaa liidri Putiniga, eks ole veel näha, milline see järjekord on. Minu arvates on õhus mure, et kuna talle on rahvusvahelise kriminaalkohtu poolt esitatud vahistamismäärus sõjakuritegude tõttu, siis lubades tal reisida riikidesse, mis kriminaalkohtut toetavad, antakse talle teatud legitiimsus. Diplomaatia väljakutseks on, et kohtutakse mitte ainult oma sõpradega, vaid ka inimestega, keda peetakse vaenlasteks. Jooksval nädalal on selle näiteks eile väljakuulutatud rahu Hamasi ja Iisraeli vahel.