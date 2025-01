ERR LA-s: põlengute tõttu loobuvad kindlustusfirmad lepingute pikendamisest

Los Angelese maastikupõlengutes on hävinud enam kui 12 000 majapidamist. Kindlustatud kahjud ulatuvad juba praegu hinnanguliselt 30 miljardi dollarini.

Viimase aasta jooksul on seal piirkonnas tühistatud tuhandeid kodukindlustuslepinguid. Kohalikud usuvad, et see on kindlustusfirmade teadlik taktika, sest maastikupõlengud on muutunud Californias aastaringseks ohuks.

Mõnel juhul on kindlustusmaksed tõusnud hüppeliselt, see käib majaomanikele üle jõu ning kaitsest lihtsalt loobutakse.

"Kindlustusfirmad, mitte ainult Californias, vaid üle terve Ameerika, on üks suur pettus. Nad on kõik šarlatanid. Nad lüpsavad sult välja palju raha ja kui tuleb aeg kulusid katta või kui juhtub midagi säärast nagu nüüd, siis viskavad nad su üle parda," kurtis koduomanik Parthal.

Los Angelese maastikupõlengutes maja kaotanud saavad abi küsida ka riigilt. Kuid piirkondades, kus elumajade keskmine väärtus jääb ühe kuni kolme miljoni dollari vahemikku, on riigi poolt pakutud mõnikümmend tuhat dollarit minimaalne leevendus.

"Me ei saa kõiki kulusid katta, kuid saame täita mõned esmased vajadused. Aitame inimesi, kes on alakindlustatud või kellel kindlustus täielikult puudub. Nagu ma juba ütlesin, siis kõiki kulusid me katta ei saa, kuid saame aidata esimestel sammudel," ütles programmi FEMA kõneisik Rebecca Kelly.

Kuid ka kindlustatud majaomanikud on mures, seda eelkõige tuleviku pärast.

"Siin on järjest raskem kindlustust saada. Maastikupõlengute kahju ja oht, pärast seda kõike siin... Ma oleksin üllatunud, kui mõni kindlustusselts üldse soovib tulevikus põlengu tekitatud kahjusid katta. Ilmselgelt on meil plaanis maja uuesti üles ehitada, aga samal ajal mõtleme, kas seda tule kaitseks kindlustatakse," rääkis Dustin.

Kuid mälestused on miski, mida ei kata ka kõige kallim kindlustuspoliis.

"Meil ei ole praegu kodu. Kindlustusfirmaga saime asjad joonde, meil on ajutine öömaja. Aga see oli meie pere kodu. Mu vanemad soetasid selle 50-ndatel. Nüüd on see kõik kadunud," lausus Sheila.