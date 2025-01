Reedel tuleb Eestis kuni kuus kraadi sooja

Öö on muutliku pilvisusega ja sajuta. Mitmel pool udutab. Puhub läänekaare tuul 4 kuni 9, iiliti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi.

Hommik on sajuta ja kohati on veel udu. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul, rannikul iiliti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi.

Päeval pole sadusid oodata ja endiselt on mitmel pool udu. Tuul puhub edelast ja läänest 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 1 kuni 4, saartel kuni 6 kraadi.