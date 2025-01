NATO saatis kolmapäeval esimest korda Ukraina sõja ajal missioonile Poolas baseeruvad Norra hävitajaid F-35, et kaitsta alliansi idatiiva õhuruumi. Ukrainas Krõvõi Rihis sai Venemaa rünnakus surma neli inimest.

Oluline reedel, 17. jaanuaril kell 17.41:

- NATO tõstis esmakordselt Ukraina sõja ajal Poolas õhku hävitajad F-35;

- Putin käskis reservistid sel aastal kordusõppustele kutsuda;

- Umerov: Itaaliast saabuv abipakett lubab anda võimsaid lööke;

- NATO Euroopa-vägede ülem: allianss jätkab Ukraina toetamist;

- Zelenski: Ukraina saab tänavu ÜRO-lt 3,3 miljardit humanitaarabi;

- Hollandi välisminister kutsus tugevdama Venemaa-vastaseid sanktsioone;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1670 sõdurit.

Ukrainas Krõvõi Rihis sai Venemaa rünnakus surma neli inimest

Ukraina keskosas Krõvõi Rihi linnas sai reedel Vene okupatsiooniväe rünnakus surma neli ja vigastada seitse inimest, ütlesid Dnipropetrovski oblasti võimud.

NATO tõstis esmakordselt Ukraina sõja ajal Poolas õhku hävitajad F-35

NATO saatis kolmapäeval esimest korda Ukraina sõja ajal missioonile Poolas baseeruvad Norra hävitajaid F-35, et kaitsta alliansi idatiiva õhuruumi.

NATO õhujõudude väejuhatuse teates märgitakse, et lennukid saadeti välja vastusena õhus olevale tohutule hulgale Vene lennukitele.

"See on esimene kord, kui Norra lennukid tõusid õhku, et pakkuda Poola õhuruumi kohal aktiivset õhukaitset, näidates alliansi pühendumust NATO idatiivale," ütles väejuhatus oma pressiteates.

Poola relvajõudude operatiivjuhatus teatas kolmapäeval, et tõstis oma õhujõud kõrgemasse valmisolekusse seoses Venemaa ulatusliku rünnakuga Ukrainas. Kohale saadeti valves olnud hävitajate lahingpaarid ning õhutõrje- ja radariluuresüsteemid viidi kõrgeimasse valmisolekusse.

Norra saatis 2024. aasta detsembris Poolasse oma hävitajad F-35 ja õhutõrjesüsteemid NASAMS. Need paigutati Rzeszowi logistikakeskusesse, mis koordineerib sõjalist abi Ukrainale.

Sõjatehnika tootja Lockheed Martin valmistatud hävitajad F-35 on kõige moodsamad, USA viienda põlvkonna mitmefunktsiooniline hävituslennukid.

Kolmapäeva hommikul alustas Venemaa ulatuslikku raketirünnakut Ukrainale, tulistades sealhulgas välja rakette Kalibr. Suur osa sihtmärkidest oli Ukraina läänepoolsetes piirkondades. Venemaa massiivse rünnaku ajal Ukrainale tulistas õhutõrje alla 30 raketti ja üle 40 drooni.

Putin käskis reservistid sel aastal kordusõppustele kutsuda

Vene režiimijuht Vladimir Putin allkirjastas korralduse reservis olevate kodanike kutsumise kohta kordusõppustele 2025. aastal.

"Vastavalt 31. mai 1996. aasta föderaalseadustele kaitsest ja 28. märtsil 1998 seadusele sõjaväekohustusest ja sõjaväeteenistusest käsin: kutsuda 2025. aastal reservis asuvad Vene Föderatsiooni kodanikud kordusõppustele, et läbida sõjaline väljaõpe Vene Föderatsiooni relvajõududes, Rahvuskaardi vägedes, tsiviilkaitse, hädaolukordade tagajärgede likvideerimise ministeeriumi päästeväeüksustes, riiklike julgeolekuasutuste ja föderaalse julgeolekuteenistuse organites," seisab neljapäeval avaldatud otsuses.

Valitsus ja regionaalvõimud peavad tagama sõjaväelisse reservi kuuluvate kodanike kordusõppustele võtmise ja nende õppekogunemiste läbiviimise. Määrus jõustus avaldamise päeval.

Ukrainas agressioonisõda pidav ja ränki inimkaotusi kandev Venemaa on hoidunud mobilisatsiooni korraldamisest ning püüab inimjõu nappust korvata muude meetoditega, milleks võib saada ka meeste relvade alla toomine kordusõppuste kaudu.

Umerov: Itaaliast saabuv abipakett lubab anda võimsaid lööke

Itaaliast on juba teele pandud järjekordne sõjalise abi pakett kaasaegsete relvadega, mis aitavad Ukraina kaitseväel anda võimsaid lööke vaenlasele, ütles Ukraina kaitseminister Rustem Umerov.

Itaalia kaitseministri Guido Crosettoga kohtunud Umerov teatas, et leppis kolleegiga kokku kaitsekoostöö tugevdamises Ukraina ja Itaalia vahel ning arutas jõupingutuste ühendamist kaitsetööstuses.

"Plaanis on ühisettevõtete käivitamine ja muud algatused meie kaitsesektori maksimaalseks toetamiseks," märkis Ukraina minister.

Kohtumisel Itaalia delegatsiooniga osalesid ka kaitseministeeriumi luure peadirektoraadi juht Kõrõlo Budanov ja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi.

Budanov jagas Itaalia kolleegidele värsket teavet olukorrast lahinguväljal ja vastase kavatsuste kohta, Sõrskõi aga tõi välja armee esmatähtsad vajadused.

Crosetto kinnitas Itaalia vankumatut toetust Ukrainale ja rõhutas "Ramsteini formaadi" laiendamise tähtsust.

"See on ülioluline, et pakkuda meie kaitsjatele kõike, mida nad vajavad," ütles Umerov.

Ta avaldas tänu Itaalia rahvale ja valitsusele nende vankumatu toetuse eest ning eraldi tänas Crosettot tema juhtimise ja tõhusa koostöö eest.

Itaalia valitsus kiitis detsembris heaks kümnenda julgeolekuabipaketi Ukrainale.

NATO Euroopa-vägede ülem: allianss jätkab Ukraina toetamist

NATO on pühendunud Ukraina toetamise jätkamisele, kuna see on poliitilisel tasandil kokku lepitud, ütles alliansi Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja, kindral Christopher Cavoli neljapäeval.

"See toetus jätkub. Meie riikide poliitiline juhtkond on meid sellele suunanud," ütles ta Brüsselis pressikonverentsil.

Cavoli kinnitas, et ta "ei muretse Kiievi edasise toetamise pärast".

Samuti rõhutas ta, et alliansil on olemas kõik struktuurid, mis on vajalikud abi andmiseks Ukrainale.

USA järgmise administratsiooni võimalike plaanide kohta ütles kindral, et ei hakka sel teemal spekuleerima.

NATO selle aasta plaanidest rääkides ütles Cavoli, et liitlasoperatsioonide väejuhatus (ACO) kavatseb korraldada umbes 100 õppust, et tõsta alliansi vägede lahingvalmidust.

Cavoli sõnul on õppuste ajakava intensiivne ja ambitsioonikas, kuid samas hädavajalik NATO vägede ettevalmistamiseks.

Zelenski: Ukraina saab tänavu ÜRO-lt 3,3 miljardit humanitaarabi

Ukraina saab alanud aastal ÜRO-lt 3,3 miljardi dollari ulatuses humanitaarabi, teatas president Volodõmõr Zelenski neljapäeval pärast kohtumist maailmaorganisatsiooni delegatsiooniga.

"Hindame kõrgelt kogu toetust Ukrainale ja oleme eriti tänulikud otsuse eest eraldada sel aastal 3,3 miljardit dollarit humanitaarabiks Ukraina rahvale," ütles Zelenski.

Ukraina president märkis, et ta kohtus ÜRO delegatsiooniga, mida juhtisid erakorralise abi koordinaator Tom Fletcher ja ÜRO pagulaste ülemvolinik Filippo Grandi.

Zelenski sõnul külastas delegatsioon lisaks Kiievile ka Ukraina lõunapiirkondi ning käis ka Dnipropetrovski, Sumõ ja Harkivi oblastis, seal hulgas Kupjanskis.

Hollandi välisminister kutsus tugevdama Venemaa-vastaseid sanktsioone

Hollandi välisminister Caspar Veldkamp kutsus neljapäeval Kiievit väisates tugevdama sanktsioone Venemaa vastu ja rakendama meetmeid nendest kõrvalehiilimise takistamiseks.

"Hakkame nägema mõrasid Venemaa majanduses ja meil on vaja neid mõrasid laiendada, suurendades jõupingutusi sanktsioonide osas ja sanktsioonide järgimist. Töötame 16 sanktsioonist koosneva paketi kallal," ütles ta ühisel pressikonverentsil oma Ukraina kolleegi Andri Sõbihaga.

Veldkamp tuletas meelde, et Holland korraldas kolmapäeval Haagis konverentsi Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonide järgimisest.

Sõbiha märkis omakorda, et sanktsioonid Venemaa vastu toimivad, ning kutsus sanktsioonipoliitikat veelgi tugevdama.

"Me näeme samuti Venemaa majanduses "teatud turbulentsi" ilminguid, seda vaatamata bravuurikatele väljaütlemistele, et Venemaa majandus on hakkama saanud. Ei, see ei ole nii," ütles Sõbiha.

"On väga oluline, et me tõstaksime koos oma Euroopa ja Ameerika kolleegidega agressiooni hinda Venemaa jaoks ning muudaksime probleemide ilmnemise Venemaa majanduses trendiks," lisas ta.

Veldkamp tegi mullu 7. juulil oma esimese välisvisiidi Hollandi välisministrina just Kiievisse, et kinnitada Ukrainale Hollandi uue valitsuse täielikku toetust.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1670 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 815 820 (võrdlus eelmise päevaga +1670);

- tankid 9803 (+12);

- jalaväe lahingumasinad 20 381 (+13);

- suurtükisüsteemid 22 019 (+4);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1262 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1046 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 331 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 22 566 (+63);

- tiibraketid 3049 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 34 256 (+124);

- eritehnika 3699 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.