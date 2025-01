Keldo toetab Pärnu lennujaama erastamist

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo (RE) tegi ettepaneku kaaluda Pärnu lennujaama erastamist, samas kui taristuminister Vladimir Svet (SDE) on varem öelnud, et ta seda mõistlikuks ei pea.

Esimesena käisid avalikult välja mõtte Pärnu lennujaam erastada Pärnu linn koos Pärnumaa omavalitsustega. Mõte lennujaam erakätesse anda tuleb sellest, et eelmisel kümnendil tehtud plaan tuua Pärnusse turismiettevõtjate rahastuse toel rahvusvahelisi lende, ei toimi. Sel suvel lende ei toimunud ja kohalikud ettevõtjad ei rahasta lende ka uuel aastal.

Nüüd on asunud mõtte toetajate ridadesse ka majandusminister Keldo. Ta ütles ERR-ile, et praegu paneb riik igal aastal Pärnu lennujaama ülalpidamisse pool miljonit eurot, millele lisandus Pärnu linna dotatsioon.

"Sisuliselt me põletame maksumaksja raha, aga vastu ei saa midagi," sõnas majandusminister. Keldo lisas, et on kohtunud Pärnu ja Pärnumaa ettevõtjatega, kellel on huvi Pärnu lennujaama ostmise vastu.

"Teame, et hoolimata riigi ja kohalike omavalitsuste ulatuslikest investeeringutest ei ole Pärnu lennujaam kahjuks siiani korralikult tööle hakanud. Piiratud reisijate- ja kaubamahtude tõttu on tegevuskulude katmine suur väljakutse ning probleemiks on olnud ka keeruline regulatiivne keskkond ja ebaefektiivne juhtimine, mistõttu ei ole suudetud kiiresti ja paindlikult reageerida turu nõudmistele," märkis majandusminister.

Keldo hinnangul võimaldaks erastamine lennujaama arendada konkurentsivõimeliseks ja kaasaegseks transpordikeskuseks, suurendada otselendude arvu ning parandada ühendusi oluliste Euroopa sihtkohtadega.

"Pärnu lennujaama moderniseerimine toetaks turismi, uute tööstuste ja ettevõtete loomist, parandaks transpordiühendusi ning pakuks rohkem töö- ja õppimisvõimalusi piirkonnas. Lisaks suurendaks see Pärnu tuntust ja tooks rohkem külastajaid kultuuri- ja spordiüritustele," märkis Keldo.

Tema arvates oleks Pärnu lennujaama erastamine strateegiline samm, mis looks tugeva aluse piirkonna pikaajaliseks majanduslikuks ja sotsiaalseks arenguks.

Svet: kas kirjutame 20 miljonit korstnasse?

Taristuminister Vladimir Svet (SDE) erastamise plaani mõistlikuks ei pea, sest riik on lennujaama investeerinud miljoneid.

"Pärnu linn, Pärnu omavalitsused ja Pärnu ettevõtjad on palunud, et riik investeeriks seda raha just lennujaama, mitte raudteeühendustesse, et Pärnu ja selle ettevõtjad saaksid arendada lennuliiklust ja kohalikku turismi. Riigi osa kohustusest oli investeering, mis kallines 20 miljonini. Mina arvan, et ei ole vastutustundlik teha ettepanekut, et riik lihtsalt need 20 investeeritud miljonit nüüd nii-öelda maha kannaks sisuliselt," rääkis Svet 19. detsembril ERR-ile.

Sveti sõnul on selge, et täiendava rahastusteta ühtki rahvusvahelist lendu Pärnu lennujaama ei tule, kuid erastamise asemel tuleks otsida võimalusi, kuidas lennujaama tehtud investeering end ära tasuks.

Keldo: Pärnu lennujaam oli Keskerakonna rumal otsus

ERR-i küsimusele, kas erastamisel tuleks seada sihiks saada lennujaama aastate jooksul investeeritud raha tagasi, vastas erastamist toetav Keldo, et tema kohe seda kohustust ei paneks, et 100 protsenti tehtud investeeringud tagasi saada.

"Me ei ole kindlad, kas sellisel juhul üldse on huvilisi. See tuleks panna avalikule pakkumisele ja sellisel juhul turg ja huvilised määravad hinna. Millise hinnaga ollakse ostma või kasutusõigust saama. Riigi vaatest ainuüksi kasutuskulude maha saamisega me saame 10 aastaga viis miljonit," sõnas Keldo.

Keldo ütles ka, et Pärnu lennujaama finantseerimisotsus oli kunagi rumal ja poliitilisest suvast tehtud otsus, mille tegi Keskerakonna juhitav valitsus, kus majandusminister oli Kadri Simson. Keldo sõnul mingeid mõjuanalüüse tollal ei tehtud, ehkki selgelt mõistlikum oleks olnud panna raha raudtee ühendusse või Via Balticasse.