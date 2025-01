Kohus mõistis Pakistani endise peaministri Imran Khani 14 aastaks vangi

Khan on olnud ligikaudu 200 kaasuses süüdistatuna vahi all alates 2023. aasta augustist. Ekspeaministri partei Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) väitel püütakse teda survestada poliitikast lahkuma.

"Ma ei tee mingit kokkulepet ega taotle mingit kergendust," ütles Khan pärast kohtuotsuse teatavakstegemist ajakirjanikele.

"Prokuratuur tõendas oma kaasust. Khan mõistetakse süüdi," ütles kohtunik Nasir Javed Rana, lisades, et endisele valitsusjuhile kehtestatakse 14-aastane ja tema naisele 7-aastane vanglakaristus.

Hiljuti kautsjoni vastu vabaks lastud Bibi võeti pärast otsuse langetamist kohtus vahi alla, ütles tema pressiesindaja Mashal Yousafzai.

Khani partei lubas otsuse edasi kaevata.

Khan on jäänud kindlaks väitele, et kõik talle esitatud süüdistused on poliitiliselt motiveeritud ja mõeldud takistama tema võimule naasmist.

Analüütikute sõnul otsustab Pakistanis asju sõjavägi, ehkki kindralid eitavad poliitikasse sekkumist.

Khani populaarsus kahjustab endiselt ebakindlat koalitsioonivalitsust, mis takistas eelmise aasta valimistega PTI-d võimule tulemast.

ÜRO ekspertkomisjon leidis eelmisel aastal, et 2022. aastal tagandatud Khani kinnipidamiseks ei ole seaduslikku alust, vaid selle eesmärk on takistada teda poliitilisse ametisse kandideerimast.