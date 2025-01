PRFoodsi võlausaldajad nõustusid lunastamistähtaja edasilükkamisega

Reedel toimunud PRFoodsi võlausaldajate koosolekul, kus osalesid võlakirjaomanikud, kelle võlakirjade nimiväärtus moodustas ligikaudu 72 protsenti kõigi hääleõiguslike võlakirjade nimiväärtusest, nõustusid nad võlakirjade lunastamistähtaja edasilükkamisega.

Kui esialgne lunastamistähtaeg pidanuks saabuma juba 22. jaanuaril, siis uueks lunastamistähtajaks kinnitati 31. märts.

Ka nõustusid võlausaldajad võlakirjade jooksva intressiperioodi pikendamisega ja järgmise intressimaksepäeva edasilükkamisega samuti 31. märtsini.

ERR uuris PRFoodsi juhatuse liikmelt Kristjan Kotkaselt, kas ettevõte suudab pankrotti vältida, kuid Kotkase sõnul ei ole tal võimalik teemat kommenteerida, sest börsiühinguna kehtivad neile karmid reeglid.

"Avalikustame täpse restruktureerimiskava niipea kui võimalik," lausus Kotkas.

Eelmisel aastal teatas PRFoods oma konsolideeritud majandusaasta aruandes, et ettevõtte tegevuse jätkamine on märkimisväärse kahtluse all ja grupp ei pruugi suuta oma vara realiseerida ega kohustusi täita.

PRFoods selgitas toona, et on teinud eelnenud aastail mitmeid ümberkorraldusi, et rahavoogusid parandada, kuid sellest hoolimata on ettevõtte võlakoormus ja netovõlg endiselt kõrged. Eelmise aasta juuni lõpu seisuga olid PRFoodsi lühiajalised kohustused ligi 13,5 miljonit eurot, mis ületas käibevarasid 9,2 miljoni euro võrra.

Noteeritud võlakirjad väärtusega 9,4 miljonit eurot, mille lunastustähtaega nüüd edasi lükati, moodustasidki suurima osa ettevõtte lühiajalistest kohustustest.

Kevadel taandus PRFoodsi juhi kohalt Indrek Kasela, kes lahkus ka tütarettevõtete Saaremere Kala ja Saare Kala Tootmine juhatusest. Lisaks juhtimisstruktuurile oli muudatusi kogu ettevõtte tegevuses. 2023. aasta talvel väljus PRFoods Saaremaal asuvast vikerforelli kalakasvatusest Redstorm, et võlakoormust vähendada.