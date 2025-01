Linnaosavanem: plaan sulgeda pööre Narva maanteelt Kadriorgu ei ole lõplik

Tallinna Kesklinna linnaosavanem Sander Andla ütles, et plaan sulgeda pööre Narva maanteelt Kadriorgu ei ole lõplik. Tallinna transpordi valdkonna abilinnapea Kristjan Järvan rääkis, et kuulis plaanist esimest korda meedia vahendusel.

Tallinn plaanib kesklinnas asuva Petrooleumi tänava ümberehituse käigus rekonstrueerida ka Narva maantee ristmiku. Esialgse plaani kohaselt kaob Narva maantee ristmikult pööre Koidula ja Weizenbergi tänavale.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti linnakeskkonna kavandamise

osakonna juhataja Aksel Johannes Part rääkis plaanist nii linnaosalehes kui ka ERR-i intervjuus.

Tallinna Kesklinna linnaosavanem Sander Andla (RE) rõhutas, et pöörde sulgemisest ei saa kindlas kõneviisis rääkida.

"Seda veel sellises kindlas kõneviisis siiski öelda ei saa, et see pööre näeb kinni. Tegemist on ikkagi pigem esmase ideega. Need projekteerimistööd veel alles käivad. Mis see lõplik lahendus saab olla – eks see ikkagi selgub selle kõige käigus," ütles Andla.

Andla tõdes, et oluline küsimus on, kuidas säilib mugav ligipääs Kadrioru kunstimuuseumile, Kumule, Kadrioru parki ja ka presidendi kantseleisse. "Et ei juhtuks seda olukorda, kus ühe otsuse tulemusel näiteks suured turismibussid hakkavad mööda Kadrioru väikseid tänavaid sõitma," märkis ta.

Varakult avalikkuse teavitamine oli Andla hinnangul aga mõistlik. "See annab võimaluse inimestel tagasisidet anda kohe varakult. Kui kohalikud elanikud ja ettevõtjad leiavad, et pöörde sulgemine ei ole mõistlik sellisel kujul, siis see on asi, mida saab edasi projekteerimise käigus arvesse võtta," rääkis ta.

Järvan: kuulsin ideest meedia vahendusel

Tallinna transpordivaldkonna abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) rääkis ERR-ile, et kuulis ideest meedia vaheldusel ning avaldas kahtlust, et plaan pööre sulgeda teoks saab.

"Ma siiralt kahtlen, kas see juhtub," ütles Järvan. "Tuleb meeles pidada Kadrioru elanike ligipääsetavust."

Järvan täheldas, et avalikkust teavitati plaanist enne kui linna transpordiametit. "Nii minule kui ka transpordiametile sai asi teatavaks läbi meedia," ütles ta.

"Kui päris aus olla, siis keskkonna- ja kommunaalamet on seda plaani pidanud ja ma saan aru, et ka linnaosalehes avalikustanud enne, kui transpordiametiga sellel teemal üldse suhelnud. Eks lähinädalal peame sellesse teemasse rohkem sisse vaatama ja tegelikult ka ametkonna poolt siis esialgse hinnangu andma," rääkis Järvan. "Eks lähiajal loodame, et siis keskkonnakommunaalamet tuleb oma ideid meile tutvustama."

"Esmapilgul tundub küll, et plaan keelata Narva maanteelt pööre Kadriorgu on veidi ennatlik," lisas Järvan.

Kohalikud elanikud väljendasid sotsiaalmeedias muret

Kadrioru elanikke koondavas sotsiaalmeediagrupis väljendasid kohalikud pöörde sulgemise üle muret.

Ühe Kadrioru elaniku sõnul tekitab plaan kohalike jaoks absurdse olukorra – arusaamatuks jääb pääsemine Koidula tänaval asuvasse Tallinna Kirjanduskeskuse Tammsaare muuseumi ja raamatukokku. Samuti raskendab pöörde sulgemine Koidula ja Köleri tänava elanikel koju pääsemist ning ka päästeautode ligipääsu.