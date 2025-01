Valitsuses pole Pärnu lennujaama erastamises üksmeelt

Riik otsib viise, kuidas kasutuna seisvale Pärnu lennujaamale rakendust leida. Reformierakond ja Eesti 200 toetavad lennujaama erastamist. Sotsiaaldemokraadist taristuminister Vladimir Svet on selle vastu, sest see tähendaks lennujaama investeeritud miljonite mahakandmist.

Pärnu lennuväli pole ettevõtjate ega poliitikute silmis oma ootusi täitnud. Reisijatevoogu, mis elavdaks kohalikku turismi, ei tekkinud. Seepärast otsib riik võimalusi, kuidas lennujaamale uut kasutust leida ja ühe võimalusena kaalutakse selle erastamist.

"Mõistlik oleks sellele leida kasutus, mis toob tulu Pärnu regioonile ja selle taristuomanikele. Kas seda teeb riik, ma veidi kahtlen. Et eks see ikka erakätes või erakätega koos saab sündima," ütles peaminister Kristen Michal (Reformierakond).

"Milline kasutus, seda peaksid ikkagi ütlema lennujaama ja eraettevõtjate esindajad, kes on selle taristu omanikud: kas see on kaubaveod, kas see on mingisugused remonditeenused, mida nad saavad seal pakkuda. On see midagi muud, on see reisijatevedu, eks nad peavad ise kirjeldama seda, mis need võimalused on. Võib-olla on võimalusi, mille peale riik või omavalitsused ei ole seni tulnud," lisas ta.

"Me arvame, et see lennujaam tuleb erastada. Täna see ei toimi, riigiettevõttena toimib väga ebaefektiivselt. Sealt praktiliselt lendusid ei toimu. Turul toimetav ettevõte tõenäoliselt saaks juhtida strateegiat paremini, et sealt tegelikult ka lennud toimuksid," lausus haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200).

Ka Pärnu linn soovib lennujaama müüa. Sotsiaaldemokraatide ridadesse kuuluv taristuminister Vladimir Svet aga kahtleb, kas erastamine on kõige õigem viis, kuna riik on lennuvälja investeerinud üle 20 miljoni euro ja seda tagasi teenida tõenäoliselt ei õnnestu.

"Riik läks ettevõtjatele ja kohalikele omavalitsusele vastu, tegi selle suure investeeringu, aga kui nüüd keegi ütleb "nüüd müüge see maha" ja veel öeldakse, et kindlasti väiksema raha eest, (siis) mina ütlen, et see ei ole väga heaperemehelik käitumine, kui me sellele plaanile vastu läheksime," lausus Svet.

Taristuminister on koostamas analüüsi, millised on lennujaama tuleviku kasutusvõimalused, seda ka ilma erastamiseta.

"Kas sinna on võimalik kaasata hooldusettevõtteid, kas sinna on rohkem võimalik eralennundust kaasata, kas selle ümber on võimalik ehitada muid ärisid. Seda tegelikult ei ole süsteemselt analüüsitud ja selles analüüsis oleme leppinud kokku kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ja Tallinna lennujaamaga, kes on selle asja omanik," ütles Svet.

Regulaarlende poliitikud Pärnu lennujaamast lähiaastatel väljumas ei näe.

"Ma ei välista, et mingi hetk sinna midagi tuleb, aga nüüd öelda, et ootame veel aastake ja äkki midagi tekib, no ma arvan, et see on lihtsalt vastutustundetu jutt," ütles Svet.