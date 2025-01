ERR Los Angeles: linnaelanikud soovivad ohule vaatamata tavaellu naasta

Santa Monica rannas proovitakse veenda politseid, et pääseda kas või hetkeks ohutsoonis asuvasse koju, kuid tulutult.

"Siiani on inimesi kümne minuti kaupa sisse lastud. Sõidate politsei saatel kohale, lähed sisse ja välja ning nad toovad su kohe tagasi. Seal on rida inimesi, kes on järjekorras. Ma pole kindel, kas nad täna enam lubavad. Olen kuulnud, et nad on selle peatanud, sest nad üritavad olukorda paremini kontrollida," rääkis Pacific Palisades´i elanik Jim.

Santa Monicast nii tunnise autosõidu kaugusel Altadenas on mõned elanikud jäänud evakuatsioonikäsust hoolimata oma kodudesse.

"Inimesed küsivad, miks me siin oleme? Me kaotasime usalduse võimude vastu. Naabrid käärivad käised üles, et üksteist aidata. Oleme siin olemas, kui uued tulekahjud puhkevad. Viimased paar päeva on võimud andnud korralduse, et meid ei tohi varustada. Nad tahavad näljutada neid, kes siia on jäänud, et nii sundida meid lahkuma," lausus Altadena elanik Shanti.

Evakuatsioonitsoonist lahkudes tagasiteed ei ole, kui oled väljas, siis väljas. Rahvuskaart kontrollpunktist enam tagasi koju ei lase.

"Rahvuskaart sulges selle ohutuse huvides, millest ma saan täiesti aru. Aga saime enne veel näha ja pildistada, kahjuks on see killustikuhunnik ja üks korsten," ütles Altadena elanik Jerame.

Piirkonna ajaloo kõige ulatuslikumad maastikupõlengud on saamas kontrolli alla. Kohalike sõnul tuleks aga nii Los Angelese maakonna kui ka California osariigi juhtidel peeglisse vaadata.

"Tulekahju sai tõenäoliselt alguse elektriliinidest, aga nad ei lülitanud neid kohe välja. Ja siis nad lülitasid need välja ja pumbad lakkasid töötamast ja tuletõrjehüdrantides polnud vett. Seega on minu tänane põhiküsimus, kes on need geeniused seal. Me armastame oma eesliini tuletõrjujaid, kuid neist üleval on inimesi, kes teenivad 200 000 aastas või rohkem ja ei teadnud, et tegemist on süsteemiveaga?" rääkis Altadena elanik Maryalice.

"On palju, mida oleks saanud teha teisiti. Loodan, et ametnikud tulevad välja plaaniga ja nad hakkavad meid kuulama, mis siin kohapeal tegelikult toimub. Siis saame arutada, mis edasi," ütles Shanti.

"Malibu põleb regulaarselt umbes iga kümne aasta tagant ja seal on kohutavaid põlenguid. Oleme seda korduvalt läbi elanud. Kuid siin on erinevus, tuulte kombinatsioon oli sellel päeval, mil tuli algas, niivõrd äge. Seda polnud lihtsalt võimalik kontrollida," lausus Jim.

California ja Los Angelese juhtivametnikud on lubanud pärast hädaolukorda senised kriisiplaanid üle vaadata. Piirkonna elanike sõnul oleks pidanud sellega tegelema juba aastaid tagasi.