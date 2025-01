Laupäev tuleb päikeseline ja sajuta

Ööl vastu laupäeva on väheseid sajuhooge ning puhub küllaltki tugev edelatuul, mis öö jooksul pöördub loodesse. Kesk-Euroopa kohal tugevneb samal ajal kõrgrõhkkond, mille lauge hari suundub päeval Eesti kohale ja pühib taevast pilved.

Ööl vastu laupäeva sajab kohati vihma ja on udu, kuid pärast keskööd loode poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus on väike. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 14, saartel ja rannikul iiliti 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi.

Hommik on selge ja sajuta. Tuul puhub läänest ja loodest 5 kuni 14, põhjarannikul iiliti 19 meetrit sekundis. Sooja on kuni viis kraadi.

Päev on enamasti päikesepaisteline. Puhub valdavalt loodetuul 5 kuni 14, Põhja-Eestis iiliti 20 meetrit sekundis. Sooja on 1 kuni 4, saartel kuni 6 kraadi, pärastlõunal langeb õhutemperatuur sisemaal aga kuni -1 kraadini.

Pühapäeval sajab kohati vähest vihma ja öösel udutab. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni +4, päeval +1 kuni +5 kraadi.

Esmaspäev tuleb peamiselt sajuta ning alles õhtul võib saartel vihma ja lörtsi sadada. Õhk jaheneb – öösel on kuni 8 kraadi külma, samas rannikul on kohati kuni 1 kraad sooja, päeval on -4 kuni +3 kraadi.

Teisipäev ja kolmapäev toovad aga mitmele poole lund ja lörtsi.