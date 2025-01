Oluline reedel, 18. jaanuaril kell 9.30:

- Rünnakus Kiievile hukkus neli inimest;

- Meedia on tuvastanud ligi 90 000 hukkunud Vene sõduri nimed;

- Tula oblastis põleb Ukraina droonirünnaku järel naftahoidla;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1340 sõdurit.

Rünnakus Kiievile hukkus neli inimest

Laupäevahommikuses Vene droonirünnakus Kiievile hukkus linnavõimude teatel neli inimest ning kolm inimest sai vigastada.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško sõnul purunesid pealinna Ševtšenko rajoonis rünnaku järel aknad ning süttisid autod. Vigastada sai ka veetrass.

Klõtško sõnul purunes ka Lukianivska metroojaama klaasist sissepääs ning metroopeatus on ajutiselt suletud.

Meedia on tuvastanud ligi 90 000 hukkunud Vene sõduri nimed

BBC venekeelse teenistuse ja sõltumatu Vene väljaande Mediazona ajakirjanikud on tuvastanud 88 726 Ukraina sõjas hukkunud Vene sõduri nimed, vahendas laupäeval Kyiv Independent.

Viimasest detsembri keskel avaldatud sarnasest uurimusest alates on langenute nimekirja lisandunud 3965 Vene sõduri nimed.

Ajakirjanikud märgivad, et tegelikud arvud on ilmselt märksa suuremad, kuna nende kontrollitud teave pärineb avalikest allikatest, nagu järelehüüded, sugulaste postitused, kohaliku meedia kajastused ja kohalike võimude avaldused.

Kinnitatud hukkunute seas on nüüd 20 200 vabatahtlikku, 15 300 värvatud vangi ja 10 300 mobiliseeritud sõdurit, teatasid meediaväljaanded. Samuti on kinnitatud enam kui 4600 ohvitseri surma.

Venemaa on viimastel kuudel saavutanud edu Ida-Ukrainas ja Kurski oblastis, kuid sellega on kaasnenud rängad kaotused elavjõus ja tehnikas.

Ajakirjanikud märgivad, et Venemaa sõjatehnika vähenedes võivad komandörid olla sunnitud eraldama sõdureile vähem kaitsevarustust, mida näitab ka tsiviilautode kasutamine rünnakutes, mis võib lõppkokkuvõttes kaasa tuua suurema hukkunute arvu.

Reedese seisuga on Venemaa pärast täismahulise invasiooni algust kaotanud Ukraina kindralstaabi andmeil kokku 815 820 sõdurit. Hinnang, mis on üldjoontes kooskõlas Lääne luureteenistuste omadega, hõlmab tõenäoliselt hukkunuid, vangistatud, haavatuid ja teadmata kadunuid.

Moskva ei avalikusta oma hukkunute arvu, kuigi kaitseministeeriumi ametnik andis hiljuti mõista, et nad on saanud 48 000 taotlust kadunud sõdurite tuvastamiseks.

President Volodõmõr Zelenski teatas detsembri algul tehtud haruldases avalduses, et Ukraina on kaotanud lahinguväljal alates Venemaa täismahulise sissetungi algusest 43 000 sõdurit.

Tula oblastis põleb Ukraina droonirünnaku järel naftahoidla

Venemaa Tula oblastis Uzlovaja linna naftabaasis puhkes tulekahju pärast Ukraina droonirünnakut ööl vastu laupäeva tulekahju, teatas piirkonna kuberner Dmitri Miljajev.

Miljajevi sõnul süttis "ühe piirkonna ettevõttes" kütusemahuti. Sotsiaalmeediasse postitatud ja elanike jagatud videod näivad kujutavat suurt põlengut linna naftabaasis.Miljajevi sõnul inimohvreid rünnak kaasa ei toonud.

Kyiv Independent ei ole sõltumatut kinnitust Vene ametnike väidetele veel saanud ja Ukraina sõjavägi pole rünnakut kommenteerinud.

Kahju suuruse kohta seni informatsioon puudub.

Ukraina on hoogustanud droonioperatsioone Venemaa energiataristu vastu.

Reede hilisõhtul ründasid droonid ka Venemaa Kaluga oblastis asuvat naftabaasi, põhjustades suure tulekahju.

Kaluga oblasti kuberneri Vladislav Šapša sõnul puhkes Ukraina droonirünnaku tagajärjel põleng Ljudinovo linna tööstusettevõtte territooriumil.

Ta ei täpsustanud, millisest ettevõttest ta räägib, kuid kohalikud Telegrami kanalid kirjutavad tulekahjust kohalikus naftahoidlas.

Moskvast lõunas asuvat Tuula oblastit on Ukraina droonid regulaarselt rünnanud. 9. novembril rääkisid allikad Kyiv Independentile, et Ukraina droonid tabasid piirkonnas asuvat Aleksinski keemiatehast, mis toodab Vene sõjaväele püssirohtu ja laskemoona.

Ukraina on võtnud sihikule Venemaa fossiilkütuste taristu osana oma strateegiast, et õõnestada Venemaa sõjategevuse peamist rahastamisallikat. Droonirünnakud Tuapse, Iljitši ja Novošahtinski rafineerimistehastele on toonud kaasa tootmise vähendamise või peatamise.

Peastaabi teatel andis Ukraina ööl vastu 14. jaanuari oma "massiivseima" löögi Venemaa sõjalistele ja tööstusrajatistele kuni 1100 kilomeetri kaugusel Venemaa sügavuses. Sihtmärkide seas olid keemiatehased, rafineerimistehased ja laskemoonalaod Engelsi lennubaasis, ütles Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) allikas Kyiv Independentile.

Droonirünnakute hoogustumise tõttu vähenes Venemaa naftatoodete eksport meritsi 2024. aastal 9,1 protsenti 113,7 miljoni tonnini, teatas Reuters 17. jaanuaril.

Ukrainian attack drones successfully hit another Russian fuel depot tonight, this time striking a large Rosrezerv strategic storage site outside of Uzlovaya, Tula Oblast.



Witnesses reported roughly 10 explosions at the facility before it burst into flames. pic.twitter.com/3GeePWdKtN — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 18, 2025

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1340 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 817 160 (võrdlus eelmise päevaga +1340);

- tankid 9803 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 20 394 (+13);

- suurtükisüsteemid 22 040 (+21);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1262 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1046 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 331 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 22 579 (+13);

- tiibraketid 3049 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 34 325 (+69);

- eritehnika 3699 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.