Pühapäeval sajab vähest uduvihma, sooja on kuni viis kraadi

Pühapäeva päeva esimesel poolel püsib mitmel pool udu ja kohati sajab vähest uduvihma. Sooja on oodata 1 kuni 5 kraadi.

Öö vastu pühapäeva tuleb Eestis muutliku taevaga. Pärast keskööd tekib mitmel pool udu ning kohati võib sadada uduvihma. Tuul puhub läänekaarest kiirusega 3 kuni 9, iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, saartel ja rannikul kuni +4 kraadi. Tänavad võivad kõikjal libedad olla.

Pühapäeval on pilves, Ida-Eestis selgimistega ilm. Mitmel pool on udu ning võib ka uduvihma tulla. Tuul puhub läänest ja edelast 2 kuni 8, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +2, saartel ja läänerannikul +3 kuni +5 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega. Päeva esimesel poolel püsib mitmel pool udu ja kohati sajab veel vähest uduvihma. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Sooja on oodata 1 kuni 5 kraadi.

Kui esmaspäeval on pilvisus vähene ja vahelduv ning päev möödub peamiselt sajuta, siis õhtul hakkab pilvisus tihenema. Järgnevad päevad tulevad pilvise taeva ning vihma, lörtsi ja lume saatel.

Esmaspäeval on keskmine temperatuur nullis, teisipäeval langeb -2 peale, kuid edaspidi tõuseb +1 kraadi juurde.