Oluline pühapäeval, 19. jaanuaril kell 6.44:

- Venemaa rünnakutes Ukrainale hukkus kuus ja sai haavata kümmekond;

- Õppe jätkamiseks peavad Ukraina tudengid läbima baasväljaõppe eksami ja andma vande;

- Kiiev süüdistab Venemaad keemiarelva süstemaatilises kasutamises.

Venemaa rünnakutes Ukrainale hukkus kuus ja sai haavata kümmekond

Venemaa raketirünnakutes sai laupäeval Ukraina eri paigus kokku surma kuus ja haavata kümmekond inimest, vahendas BNS.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles varem, et Venemaa raketilöögis pealinnale Kiievile hukkus kolm ja sai haavata kolm inimest. Kohaliku meedia andmeil tabas rakett mitmekorruselist elumaja.

Ukraina võimude teatel hukkus Venemaa rünnakutes mujal Ukrainas veel kolm inimest. Lisaks sai viga vähemalt 11 inimest.

Zelenski ütles laupäevaõhtuses videokõnes, et rünnakud viidi läbi ballistiliste rakettidega. Ukraina õhutõrje teatas varem, et tulistas alla kaks ballistilist raketti ja 24 ründedrooni.

Vene kaitseministeerium väitis, et rünnakute sihtmärgiks olevat olnud Ukraina relvatööstuse rajatised. Ministeeriumi sõnul oli rünnak Kiievile "kättemaks" selle eest, et Ukraina kasutas rünnakutes Venemaa territooriumile USA tarnitud rakette.

Ukraina on viimastel kuudel hoogustanud õhurünnakuid Venemaa energia- ja sõjaliste sihtmärkide vastu. Vene relvajõud on lubanud rünnakutele reageerida ja ründasid kolmapäeva õhtul Ukraina energiasektorit.

Õppe jätkamiseks peavad Ukraina tudengid läbima baasväljaõppe eksami ja andma vande

Ukraina tudengid, kes ei läbi sõduri baasväljaõppe eksamit või keelduvad sõdurivande andmisest, ei saa õpinguid jätkata, teatas asekaitseminister Serhii Melnõk laupäeval.

Reedel teatas Ukraina kaitseministeerium, et käesoleva aasta septembrist on sõduri baasväljaõppe läbimine kõigile tudengitele kohustuslik.

"Kui tudengid mingil põhjusel eksamit ei soorita või sooritavad selle mitterahuldavalt, kui nad keelduvad sõdurivande andmisest, ei saa nad tulevikus jätkata õpet kõrgharidusasutustes," ütles Melnõk.

Sõduri baasväljaõpe koosneb 90 akadeemilisest tunnist ja 210 tunnist praktikast.

Teooriaosa on kohustuslik nii meestele kui naistele vanuses 18 kuni 25 aastat, praktika on kohustuslik vaid meestele.

Õppe läbimise järel annavad tudengid sõdurivande, saavad sertifikaadi ja omandavad sõjaväelise eriala.

Eelmisel aastal uuendati koolides ka riigikaitseõpet, mis muutub kohustuslikuks 2027. aastast.

Kiiev süüdistab Venemaad keemiarelva süstemaatilises kasutamises

Venemaa väed kasutasid 2024. aasta detsembris lahinguväljal keemiarelva 434 korral, vahendas Ukraina meedia laupäeval relvajõudude peastaabi andmeid, vahendas BNS.

Alates täiemahulise sõja algusest 2022. aasta veebruaris on Ukraina luure registreerinud rindel 5389 juhtumit, kus Vene okupandid on kasutanud ohtlikke kemikaale, kirjutas portaal Unian.

"Lisaks tavalisele laskemoonale kasutab vaenlane ohtlikke keemilisi aineid sisaldavat moona, nagu (käsigranaadid) K-51 (pisargaas) ja RG-Vo, mida kasutatakse massirahutuste mahasurumiseks ja mille kasutamine sõjapidamiseks on keelatud," seisab peastaabi teates.

Märkimisväärne osa moonast aga sisaldab tuvastamata tüüpi ohtlikke keemilisi ühendeid.

Selliste relvade kasutamine "rikub jämedalt sõjapidamise reegleid" ja keemiarelva keelustamise ja hävitamise konventsiooni, teatas kindralstaap. Aruandes märgiti, et keemiarelvarünnakud on alates 2023. aasta veebruarist muutunud süstemaatiliseks.

Venemaa on hoogustanud keemiliste ainete kasutamist Ukraina lahinguväljal. Väljaande Kyiv Independent uurimine 2024. aasta augustis näitas, et sagenenud on gaasirünnakute juhtude arv.

Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioon (OPCW) kinnitas 18. novembril samuti, et Vene väed on kasutanud Ukrainas pisargaasina tuntud CS-i.

Agressiooni algusest on enam kui 2000 Ukraina sõdurit sattunud keemiamürgituse tõttu haiglasse ja kolm neist on surnud, ütles Ukraina kolonel Artjom Vlasjuk detsembris.

Ukraina andis vastulöögi ebaseaduslike keemiarelvade kasutamisele 17. detsembril, kui julgeolekuteenistus (SBU) tappis Vene relvajõudude kiirgus-, keemia- ja bioloogilise kaitse vägede juhi kindralleitnant Igor Kirillovi.

Saksa väljaanne Welt kirjutas hiljuti, et Kreml ei kavatse kärpida oma agressiooni Ukraina vastu, kuna on ilmselgelt võtnud eesmärgiks Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja oblasti täieliku vallutamise aastaks 2026.

Saksa kaitseministeeriumi Ukraina olukorrakeskuse juht kindralmajor Christian Freuding märkis, et Venemaa relvastab end üle oma vägede vajaduste Ukrainas. Muu hulgas väidab ta, et tankide, laskemoona, rakettide ja droonide hulk Vene sõjaväes kasvab.

Freudingi sõnul viitab see Kremli kavatsusele valmistuda sõjaks NATO-ga, isegi kui Venemaa ei plaani praegu otsest konflikti läänega.