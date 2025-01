Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi valimisega läheb veel mitu kuud

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi leidmisega läheb veel paar kuud aega. See, kes Eesti esindusele aga üldse uut juhti valivad, pole teada, sest tegu on komisjoni sisekonkursiga.

Euroopa Komisjon otsib endiselt Eesti esindusele juhti, sest seni esindust juhtinud Vivian Loonela siirdus Brüsselisse, Euroopa Liidu välispoliitikajuhiks saanud Kaja Kallase kabinetiülemaks.

Eesti esinduse kommunikatsioonijuht Elis Paemurd rääkis, et juhi otsingud veel kestavad ning võtavad tõenäoselt aega veel mitu kuud.

"Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht valitakse sisekonkursi teel. See tähendab, et kandideerida said ametnikud nii Euroopa komisjonist kui ka teistest Euroopa Liidu institutsioonidest. See konkurss hõlmab mitut etappi, seal on nii motivatsioonikirja esitamine, intervjuud ja see kõik toimub komisjoni tavapäraste reeglite alustel, kuidas komisjon valib ka oma keskastmejuhte," ütles Paemurd.

Konkreetset tähtaega, et mis ajaks peaks esinduse juht olema valitud, komisjonil ei ole. Eeskätt sõltub see sellest, kui kiiresti konkurss edeneb.

Esinduse juht kuulub komisjoni teabevahetuse peadirektoraadi koosseisu ning hierarhia mõttes on ta komisjonis tavaline keskastme juht, samaväärne mõne üksuse juhiga.

Seetõttu on ka kogu esinduse juhi valimise protseduur võrdlemisi kinnine. Näiteks ei ole avalikkusele teada, kes on täpselt need inimesed, kes üldse Eesti esindusele uut juhti valivad ning mitmest liikmest see paneel koosneb.

Küll aga on teada, et kandidaate hindavasse eelvaliku paneeli kuulub vähemalt kolm peadirektoraadi ametnikku, kes on esinduse juhi positsiooniga vähemalt samaväärsel ametipulgal, ühtlasi on üks liige ka mõnest teisest peadirektoraadist.

Eelvaliku paneel valib välja kandidaadid, keda usutleb teabevahetuse peadirektoraadi peadirektor. Enne seda peavad need kandidaadid, kes varem juhtival ametikohal ei ole töötanud, läbima ka hindamise, kus testitakse nende juhtimisoskust.

Välja valitud kandidaadi peab lõplikult veel heaks kiitma ka Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen.

Komisjoni esinduse juht ongi tegelikult Eestis von der Leyeni poliitiline esindaja, selgitas Paemurd.

"Tema ülesanne koguda poliitilist teavet liikmesriigis, kohtuda poliitiliste jõududega, teiste sidusrühmadega ja ettevõtjatega. Samamoodi on tema ülesanne a aidata levitada komisjoni sõnumeid ja infot liikmesriigis. Öeldakse, et komisjoni esindus on kui komisjoni silmad, kõrvad ja hääl liikmesriigis," rääkis Paemurd.