Port: Tiktoki jäetava tühimiku võivad ära kasutada USA ettevõtted

Bärbel Morosel on Tiktokis üle 40 000 jälgija. Kui ameeriklased peaksid platvormilt kaduma, siis see kohe tema vaadatavust oluliselt ei mõjuta, kuid kui Tiktok hakkab mingil hetkel kasutajatest tühjast jooksma, siis ta ei välista mujale liikumist.

"Tegelikult olen küll mõelnud sellele, et huvitav, kas nüüd kogu ülejäänud maailm jääb Tiktoki või läheb mõne kuu pärast järgi kuskile, kuhu ameeriklased on läinud, sest tegelikult ju kõik igasugused trendid ja üldse popkultuur tuleb meile ju Ameerikast. Nii et kaudselt, ma arvan, võib küll mingil hetkel mõjutama hakata;" lausus Moros.

Moros on kuulnud, et sarnaselt paljude ameeriklastega on ka üksikud eestlased alla laadinud Hiina sotsiaalmeediarakenduse Rednote. Tiktoki kadumise hirmus ja omamoodi protestiaktsioonina alanud suur kolimine viis Rednote'i nädala alguses USA rakenduspoodide tippu.

Tehnoloogiakespert Kristjan Port ei näe populaarsusele pikka iga, kuid ütleb, et Tiktokist jäävat võimalikku tühimikku võivad ära kasutada kohalikud USA ettevõtted, kes loovad midagi analoogset. Tiktoki jaoks tähendab USA turu kadumine majanduslikult keerulist olukorda, kuid see pole ületamatu. Peamisteks kannatajateks on hoopis raha teeninud kasutajad.

"Tiktok ei vahendanud ka väga suuri reklaamimahtusid. Tiktokil nõndanimetatud kliente, kes reklaame vahendavad, on umbes 130 000. Mõne teise sotsiaalmeediaettevõttega võrreldes on seda väga vähe," märkis Port.

Tiktoki keelustamisest on räägitud ka Euroopas ja välisminister Margus Tsahkna sõnul tuleks sellega edasi liikuda.

"Tiktoki-sugused platvormid ja ka tehisintellektipõhised suhtlusrobotid tulevikus – need tuleb võtta kontrolli alla. Rumeenia näide, kus otseselt sekkuti demokraatiasse, on see, mis on pannud kellad helisema kõikides Euroopa Liidu pealinnades," lausus Tsahkna.

Ametisse astuv USA valitud president Donald Trump on lubanud anda Tiktokile kohe 90-päevase ajapikenduse, et leida ameeriklaste poolt heaks kiidetud ostja. Vaatamata sellele, et rakendust on aastaid peetud Hiina mõjutustööriistaks, siis viimasel ajal näevad poliitikud selles aina rohkem ka võimalusi.

"Tiktoki USA peadirektor ütles ka, et härra Trump, teid on 60 miljonit korda selle kaudu vaadatud ja see kindlasti talle mõjub hästi," lausus Port.