Esmaspäev on enamjaolt sajuta, teisipäev toob lund ja tuisku

Ööl vastu esmaspäeva jääb Eesti Venemaale eemalduva madalrõhuala tagalasse, kus olulist sadu pole, kuid põhjarannikul on tuul puhanguline. Seejärel kujuneb Läänemere äärde põhja-lõuna suunaline kõrgrõhuvöönd, rahustab tuule ja jagab päeval paljudesse kohtadesse päikest. Õhtu poole läheneb läänest uus madalrõhuala, lisab pilvi ja võib saarte piirkonda mõne vihma- või lörtsipilve poetada.

Öö vastu esmaspäeva on Eestis muutliku pilvisusega ja olulise sajuta. Kohati on udu. Puhub lääne- ja loodetuul 3 kuni 9, põhjarannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, pärast keskööd tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -4 kuni +1 kraadi.

Hommik on sajuta. Kohati võib veel udu olla. Teedel on libedust. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 8, põhjarannikul puhanguti 11 meetrit sekundis Õhutemperatuur püsib -4 ja +1 kraadi vahel.

Päev on muutliku pilvisusega. Õhtul võib saartel vähest vihma või lörtsi sadada. Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde ja puhub 2 kuni 8, õhtul saartel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi vahel, õhtu poole temperatuur langeb.

Teisipäev toob lund ja tuisku, Lääne-Eestisse ka lörtsi ja vihma. Öösel on külma -1 kuni -6 kraadini, Virumaal mõni kraad enam, saartel ja läänerannikul on kohati plusskraadid. Päeval püsivad mandril miinuskraadid, Eesti lääneservas on soojem.

Kolmapäeva öö on Kesk- ja Ida-Eestis miinuskraadidega ja kohati lumega, lääne pool on soojem ning sajab lörtsi ja vihma. Päev tuleb kõikjal plusskraadidega ja vesisema sajuga.

Järgnevatel päevadel on palju vesist sadu ning null kraadi ümber kõikuvat õhutemperatuuri. Libedus teedel on garanteeritud.