Kohtla-Järvel ootavad bussireisijad ootevõimaluste parandamist

Kohtla-Järve Järve linnaosas on kaugliinibussidele kaks peatust, mida jagatakse linna- ja maakonnaliinidega. Aegade jooksul on piirkonnas bussijaamaks proovitud erinevaid kohti, kuid need on osutunud ebasobivateks. Linnavalitsuses käib arutelu bussijaama koha ja vormi üle.

"Bussijaam kõlab väga uhkelt, aga oleks hea, kui oleks korralik bussiootepaviljongi, kus oleks võimalik WCs käia ja inimesed ei peaks külmetama. Midagi sellist suurt me ei plaani teha nagu maakonnakeskuses Jõhvis, sest Kohtla-Järve Järve linnaosa pole maakonna sõlmpunkt. Kuigi siin elab suhteliselt palju inimesi, ligemale 16 000 - rohkem kui Jõhvis," rääkis Kohtla-Järve linnapea Henri Kaselo.

"Samas tuleb Kohtla-Järvele bussi ootama inimesi ka maapiirkondadest, näiteks Kohtla-Nõmmelt ja Sompast. Ja kui kohalik elanik tuleb kohale vahetult enne bussi väljumist, siis kaugemalt tulijad peavad kauem ootama. Neile oleks seda ootepaviljoni eriti vaja," lisas linnapea.

Ida-Virumaa ühistranspordikeskuse juhi Heiki Lutsu sõnul on praegused peatuste asukohad end õigustanud. Kohad tuleks vaid reisijasõbralikumaks muuta.

"Siin on piisavalt kohti, kellega kokku leppida. Kas siis mõne eraomanikuga või linn ise ostab mõne ruumi välja. Arvan, et lahendused peaksid ikka jääma Virumaa kolledži ning Kunstide kooli/Apteegi peatuste baasile," sõnas Luts.

Heiki Lutsu arvates tuleks esimesel võimalusel leida Kunstide kooli/Apteegi peatuse juurde parkimisvõimalused, et autoga bussile tulijatel oleks koht, kus bussi oodata. Virumaa kolledži peatust tuleks Lutsu sõnul laiendada nii, et eraldi oleks ootekohad kaugliinibussidele ning linna- ja maakonnaliinide bussidele.

Bussireisijad ootavad paremaid tingimusi pikisilmi.

"Kehva ilma puhul võiks ikkagi inimestel olla võimalik bussi oodata mugavates ja soojades tingimustes, et mitte haigeks jääda. Ja eakamatele inimestele oleks hea, kui saaks bussijaamast pileteid osta," ütles bussi oodanud Jelena.

"Kahjuks pole siin võimalik varjuda kehva ilma eest. Praegu näiteks sajab vihma ja on ebameeldiv. Aga üldiselt bussijaama puudumine mu elurütmi ei sega," lisas Ernest.

Millal Kohtla-Järvel bussisõitjate olukord võiks paraneda, on linnapea Henri Kaselo sõnul veel lahtine.