Euroopa Komisjon andis vaidluses erameediaga õiguse Soome rahvusringhäälingule

Euroopa Komisjon lükkas tagasi Soome erameedia tehtud kaebuse, et rahvusringhäälingule Yle antav riigiabi voogedastuse ja veebipõhiste õppevahendite jaoks on ebaseaduslik, ning kinnitas, et tegu on seadusliku ja vajaliku avaliku teenusega.

Soome suurim meediakontsern Sanoma Media Finland, kellele kuuluvad muu hulgas ajaleht Helsingin Sanomat ja mitu telekanalit, esitas pea neli aastat tagasi Euroopa Komisjonile kaebuse, kus väitis, et Soome riigi rahastatavad Yle voogedastusteenused ja veebipõhised õppematerjalid klassifitseeruvad ebaseadusliku riigiabina.

Komisjon lükkas kaebuse tagasi, märkides detsembris tehtud otsuses, et Soome rahvusringhäälingu voogedastusteenus ja veebiõppematerjalid on seaduslikud ja kooskõlas avaliku teenuse osutamisega.

Komisjon lükkas tagasi kaebaja väited, et Yle rahastus moonutab konkurentsi ja kahjustab eraturul tegutsevaid ettevõtteid, kuna komisjon ei tuvastanud olulist mõju kaubandusele ega konkurentsile.

Komisjon leidis, et Yle voogedastusteenustel ja veebipõhistel õppevahenditel on minimaalne mõju erameedia tegevusele. Komisjon märkis, et Yle voogedastusteenuste sisu hõlmab peamiselt materjale, mis on juba eelnevalt eetris olnud; haridusplatvormid aga keskenduvad üldharidusele, meediakirjaoskusele ja elukestvale õppele, ilma et see otseselt konkureeriks eraettevõtete õppeplatvormidega.

Komisjon järeldas, et Ylele antav riiklik rahastus, sealhulgas voogedastusteenuste (VOD) ja veebipõhiste õppevahendite jaoks, on käsitletav olemasoleva riigiabina, kuivõrd Yle rahastamise põhimõtted olid kehtestatud enne Soome liitumist Euroopa Liiduga 1995. aastal.

Yle tegevus, sealhulgas VOD ja veebipõhised õppevahendid, kuuluvad organisatsiooni avaliku teenuse mandaadi alla, märkis komisjon, lisades, et avalik teenus hõlmab muuhulgas hariduslike ja kultuuriliste programmide pakkumist, mis toetavad demokraatiat, sotsiaalset võrdsust ja haridust.

Komisjon lõpetas menetluse, otsustades mitte algatada täiendavaid meetmeid Yle rahastamise skeemi osas, kinnitades seega selle vastavust Euroopa Liidu siseturu reeglitele.

Euroopa ringhäälingute liit (EBU) tervitas Euroopa Komisjoni otsust, märkides, et see kinnitab, et avaliku teenusena pakutav meediasisu peab olema vabalt kättesaadav igal pool, igal ajal ja eri platvormidel.

"Rahvusringhäälingud peavad kohanduma digitaalse ajastuga, jäädes samas truuks oma kohustusele informeerida, harida ja meelt lahutada kõigil," ütles EBU konkurentsi vanemnõunik Alexandre Fall.

Yle pakub veebis nii audiovisuaalset ja multimeedia sisu kui ka raadio- ja tekstiuudiseid.

2021. aastal tegi Euroopa Komisjon sarnase otsuse, kui lükkas tagasi kaebuse Leedu ringhäälingu LRT vastu, kinnitades sellega, et LRT pakutav veebiuudiste teenus klassifitseerub seadusliku riigiabina.

Eesti erameedia kaebust pole veel menetlusse võetud

Ka Eesti erameedia on Soome ja Leedu kaasustega sarnase kaebuse Euroopa Komisjonile esitanud.

Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Erik Roose ütles, et Eesti erameedia kaebuse kohta pole Euroopa Komisjon veel teinud otsust, kas seda üldse menetlusse võtta. Näiteks Leedu juhtumis ei võetud erameedia kaebust menetlusse.

"Eesti juhtumis osa asju kattuvad Soome ja osa Leedu erameedia kaebusega. Eesti kaebuse puhul on tekkinud nüüd oluline nüanss – nimelt jõustus mullu märtsis Euroopa meediavabaduse määrus, mis tähendab, et Eesti peab oma seadusi muutma," lausus Roose.

Meediavabaduse määrus paneb muu hulgas paika põhimõtted, kuidas peaks toimuma avalik-õigusliku meedia rahastamine ning kuidas vältida avalik-õiguslike meediaväljaannete kasutamist poliitilistel eesmärkidel.