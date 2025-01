Kohtutäitur pani müüki Kuressaare kuursaali hoone

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite oksjonikeskkonnas pani kohtutäitur jaanuari keskel müüki Kuressaares Lossipark 1 asuva kuursaali hoone. 1889. aastal ehitatud hoone asub Kuressaare lossipargis ning selle alghind on 490 000 eurot, tagatisrahaks tuleb osalejail tasuda 49 000 eurot.

Veidi alla tuhande ruutmeetri suuruse pindalaga hoone kuulub Tolli Vara OÜ-le, millest 75 protsendi omanikuks on Vjatšeslav Leedo ettevõte Holostovi Kinnisvarahaldus ning veerand kuulub Arti Arakase osaühingule Greatway.

Enampakkumine toimub, et rahuldada Swedbanki hüpoteekidega tagatud nõudeid Holostovi Kinnisvarahaldusele summas 450 000 eurot.

Praegu on hoones restoran ja külalistetoad. Oksjonikuulutus toob välja, et hoone rentnikuga 2011. aastal sõlmitud rendileping kehtib kuni 2037. aastani, kuid seda on võimalik vastavalt võlaõigusseaduses sätestatud tingimustele üles öelda.

Kuressaare kuursaal. Autor/allikas: Margus Muld/ERR

Oksjonikuulutuses on välja toodud rentniku hinnang, mille kohaselt on hoone väliskonstruktsioonide seisukord pidevalt halvenenud: fassaadilaudis on paljudest kohtadest pehkinud ja värv maas, tsinkplekk-katus on roostes ja lekib, vihmaveesüsteemid on amortiseerunud ning osa uksi ja aknaid vajavad lähiajal vahetamist.

Enampakkumine lõpeb 17. veebruaril.

Detsembris tunnistas Pärnu maakohus Saaremaa Laevakompanii (SLK) endised juhid, sealhulgas selle nõukogu esimehe Vjatšeslav Leedo süüdi SLK-le maksejõuetuse põhjustamises.

AS-i Holostovi Kinnisvarahaldus süüdistati võltsitud garantiidokumendi kasutamises. Selle eest mõistis kohus rahalise karistuse 250 000 eurot, mis jäetakse tingimisi täitmisele pööramata, kui ettevõte ei pane toime uut tahtlikku kuritegu kahe aasta pikkuse katseaja jooksul.

Konfiskeerimisele kuuluva kriminaaltuluna mõistis kohus Holostovi Kinnisvarahalduselt välja 4,1 miljonit eurot, mis tuleb tasuda kolme kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest.

Juba varem oli Pärnu maakohus konfiskeerinud süüteoga saadud vara ja seadnud kohtulikud hüpoteegid AS-i Holostovi Kinnisvarahaldus kinnisasjadele Eesti riigi kasuks. Detsembris tehtud otsusega jättis kohus need määrused muutmata kuni nõude täitmiseni summas 773 180 eurot.

Leedo ja Holostovi Kinnisvarahalduse kaitsja Elmer Muna lubas detsembris otsuse edasi ringkonnakohtusse kaevata ja jätkata võitlust õigeksmõistva kohtulahendi nimel.

Pärnu maakohtust öeldi esmaspäeval ERR-ile, et nii Elmer Muna, dokumendi võltsimises süüdi mõistetud Grete Kundratsi kaitsja Jaanus Tehver, kannatanute esindaja Marko Kairjak kui ka Lennart Viikmaa kaitsja Oliver Nääs esitasid apellatsiooniteate ning praegu koostab kohus motiveeritud kohtuotsust, mis valmib 7. veebruariks. Selle otsuse peale on osapooltel õigus esitada 30 päeva jooksul apellatsioon Tallinna ringkonnakohtule.