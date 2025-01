Teisipäeval tuleb Eestis värsket lund

Läänest lähenes Põhja-Euroopale uus madalrõhuala ja tõi oma servas paljudesse kohtadesse lumelisa, pöörise lõunaservas oli õhumass soojem ja Skandinaavia lõunaosas sadas pigem lörtsi ja vihma.

Eesti ilma kujundav külm kõrgrõhuvöönd nihkub Baltimaade kohalt itta. Samal ajal läheneb merelt madalrõhulohk, mille järel soojem õhk. Öösel sajab lohu mõjul lörtsi ja vihma peamiselt saartel, päeval laieneb madalrõhulohk ühes lumesajuga üle mandri ida-kirde suunas ning sadu muutub pärastlõunal ida pool tihedamaks. Kagu- ja idatuul tugevneb ning ühes lumega on tuisku.

Kolmapäeva öösel liigub tihedam lumesadu Kirde-Eestist Venemaale, seejärel on sadu kohati, idas lumena, läänes lörtsi ja vihmana. Tuul pöördub järk-järgult edelase, toob soojale lisa ning harvenev sadu muutub ka mandril vesisemaks.

Esmaspäeva öösel hakkab Eesti taevas lääne poolt alates pilvedega kattuma. Kohati sajab kerget lund, saartel lörtsi ja vihma. Puhub idakaare tuul 3-8, puhanguti 12 m/s. Külma 1..6, Kirde-Eestis kuni 8 kraadi, Eesti läänerannikul on õhutemperatuur -1.. +2 kraadini.

Hommik on pilves. Mitmel pool sajab lund, saartel lörtsi ja vihma. Puhub ida- ja kagutuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 m/s. Külma on 1..6 kraadi, saartel on õhutemperatuur 0..+2 kraadini.

Päev on pilves. Mitmel pool sajab lund, kohati tuiskab, Lääne-Eestis sajab lörtsi ja vihma. Teed on talviselt libedad! Puhub kagu- ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 14, rannikul kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on -5..0 kraadini, Eesti läänerannikul on sooja kuni 2°C.

Kolmapäeva öösel sajab kohati lund, läänes tuleb lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur on öösel -6..+3 kraadini, päeval 0..+4° kraadini. Neljapäeval sajab kohati vihma ja lörtsi, Ida-Eestis sekka lund. Õhutemperatuur on ööpäevaringselt -2..+3°C kraadini. Reede ja laupäev mööduvad sageli vihma- ja lörtsisajuga.

Öine õhutemperatuur on 0 kraadi lähedane, päevane plusskraadidega.