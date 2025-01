Ukraina korraldas eduka droonirünnaku Venemaa Smolenski ja Voroneži oblastis

Venemaa sotsiaalmeediakanalite teatel oli Smolenskis kuulda plahvatusi, piirkonnas märgati droone, tegutses õhutõrje. Kohalike teatel puhkes sealses lennukitehases tulekahju.

Smolenski kuberneri Vassili Anohhin teatas oma sotsiaalmeediakanalis tavapäraselt Venemaa kohalike juhtide retoorikale pärast droonirünnakut, et õhutõrje tabamusel purunenud droonide tükid süütasid üksikuid hooneid. Plahvatustes olevat saanud kahjustada ka elumajade aknad ning sündmuskohal töötab päästeteenistus.

Samuti kirjutas Anohhin väidetavast valeinfost, kus tema sõnul räägitakse ja näidatakse droonirünnakuid Smolenski oblastis asuvatele objektidele. Anohhini väitel levitatakse selliseid teateid spetsiaalselt "paanikat õhutamiseks ja olukorra destabiliseerimiseks" ning ta kutsus üles usaldama ainult ametlikke allikaid ja mitte levitama kontrollimata teavet.

Telegrami kanalites teatatakse samas, et Smolenski lennukitehas süttis pärast droonirünnakut.

Samal ajal registreeriti droonirünnak ka Venemaa Voroneži oblastis asuvas Liski linnas, kus oli kosta vähemalt neli plahvatust, üks droonidest olevat kukkunud naftabaasi territooriumile, põhjustades seal tulekahju.

Russia's Voronezh region, oil depot under attack with only anti-aircraft fire seemingly small caliber rifles.



The great Russian air defenses are no more, leaving Putin's oil industry on the death clock. pic.twitter.com/0gVeYHZzWn