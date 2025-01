Saksa parlament hakkab arutama AfD keelustamist

"AfD väljendab oma üha suureneva radikalismi ja jultumusega ajalooliselt revisionistlikke seisukohti," ütles üks ettepaneku algatajatest, paremtsentristliku partei kristlik-demokraatlik liit (CDU) esindaja Marco Wanderwitz esmaspäeval uudisteagentuurile DPA.

Ta viitas AfD kaasjuhi Alice Weideli hiljutisele avaldusele, milles ta nimetas vestluses USA multimiljardäri Elon Muskiga Natsi-Saksamaa juhti Adolf Hitlerit kommunistiks.

Das muss so hart gehen, wenn man dumm wie scheiße ist. pic.twitter.com/bMLLmgxoSE — Jens Schwaab (@jens_schwaab) January 9, 2025

Carmen Wegge vasaktsentristlikust sotsiaaldemokraatlikust parteist (SPD) kutsus bundestagi üles avama konstitutsioonikohtule teed AfD keelustamise küsimuse käsitlemiseks.

AfD keelustamise algatajateks on parteideülene rühm, mille hulgas on roheliste partei liige, vasakpoolsete ja ka taanikeelse vähemusrühma SSW ainuliige, samuti liikmed CDU-st ja SPD-st.

Saksamaa põhiseaduse kohaselt võib parlament või valitsus taotleda riigi kõrgeimalt kohtult mõne erakonna keelustamist.

Seni on taotlust toetanud 124 Bundestagi liiget 733-st, kuid arutelu tulemus pole selge.

Saksa põhiseaduse artikkel 21 seab organisatsiooni keelustamise eelduseks selle, et partei oleks agressiivselt põhiseaduse vastu.

Bundestagi vanim liige Thorsten Frei (CDU) on astunud keelu vastu, öeldes, et see võimaldaks AfD-l end märtrina esitada.

AfD on praegu 23. veebruaril toimuvate parlamendivalimiste eel populaarsuselt teisel kohal umbes 20-protsendise toetusega. Suurima toetusega on CDU, kolmandad on sotsiaaldemokraadid.