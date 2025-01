Abilinnapea Järvan uurib automaksu mõju Tallinna liiklusele

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan on kahel nädalal aktiivselt kohtunud Tallinnas asuvate auto- ja jalgrattamüüjatega, et selgeks saada automaksu mõju Tallinna liiklusele. Järvani sõnul on mõju selgelt olemas.

Järvan kohtus eelmisel nädalal kahe auto- ja ühe jalgrattamüüjaga; sel nädala on plaanis kohtuda näiteks Viking Motorsi ja Amservi juhatusega. Kahe nädala jooksul kohtub abilinnapea seitsme automüüjaga ja kahe jalgrattakaupluse omanikega.

Järvan ütles ERR-ile, et transpordivaldkonna abilinnapeana ongi tema ülesanne teada seda, mis on seotud Tallinna liiklusega ning et automüüjad on andnud talle kohtumistel väga huvitavat tagasisidet. Automaksu mõju pealinna liiklusele on täiesti olemas, märkis ta.

"Mõju on selge – näiteks kui üha rohkem hakatakse eelistama elektriautosid, mis on kolmandiku võrra raskemad, siis on ka mõju teedele suurem ja teede kulumine suurem," lausus Järvan.

"Neid nüansse oli veel, mida turuosalised välja tõid: näiteks on Eesti juba praegu autode vanuselt kolmas riik Euroopas ja automüüjate sõnul muutub meie autopark nüüd veel vanemaks, mis tähendab, et liikluses tekib heitmeid rohkem ja kannatab ka liiklusohutus, mis võib tähendada rohkem liikluses kannatanuid," lisas abilinnapea.

Lisaks tõid automüüjad välja, et aina rohkem hakkavad eestimaalased registreerima oma autosid Leetu, märkis Järvan.

"Ja veelgi olulisem on see, et et praegu seisuga prognoosivad automüüjad, et autode müük jaanuaris üle Eesti saab olema kuskil 300 autot, mis on sama, kui 2008. aastal majanduskriisi põhjas. Ja detsembri müügiarvud, millest väga palju räägiti, on tegelikult 2017. aasta tasemel, Eesti automüügi rekord on endiselt pärit 2007. aastast," lausus Järvan.

Järvan kohtub ka ka kahe jalgrattamüüjaga, Veloplusi ja Velomarketiga.

"Üks jalgrattamüüja, kellega kohtusin, vastas küsimusele, kas automaks mõjutab jalgrattaliiklust, et pigem mitte. Üks trend, mis on, et elektrirattaid tuleb Tallinna järjest juurde. Nende osakaal müügist oli sel müüjal praegu kolmandik ja see peaks tõusma," lausus abilinnapea.