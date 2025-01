Müügiloata ravimite kasutamine haiglates võib lihtsamaks minna

"Haiglaerand tähendab seda, et haiglatel lubatakse kasutada ravimeid, mis ei ole veel müügiluba saanud, aga mida saab valmistada haiglaapteegis või kohalikus biotehnoloogiafirmas, et võimaldada ennekõike neil haigetel, kes põevad harvikhaiguseid ligipääs uutele ravimitele enne, kui ravimitel saavad läbitud kliinilised uuringud ja nad saavad müügiload. See seadus on kehtinud kaks aastat ja seda on ka kaks korda kasutatud," rääkis sotsiaalkomisjoni liige Irja Lutsar (Eesti 200).

Eelnõuga soovitakse muuta haiglaerandi tingimusi, et lubada uudsete ravimite valmistamist laiemale patsientide ringile ning kaotada piirang valmistajate arvule.

"Taotletakse seda, et kui esmasel seadusel on terve rida piiranguid - seadust võib rakendada kuni kümnele haigele; haigetele, kellel on muud ravivõimalused ammendanud; kahe aasta pärast tuleb luba uuesti taotleda, samuti on rida kohustusi pandud ravimiametile - siis nüüd soovitakse nende vähendamist," rääkis Lutsar.

"Seletuskirjas on toodud näitena, et see puudutab ennekõike vähihaigeid, kelle raviks tahetakse kasutada CAR-T-rakke, mis sisuliselt on rakuravi vereloomekasvajate raviks," sõnas Lutsar.

Ennatlik on öelda, mis on selle seadusemuudatuse kasud ja riskid Eesti haigetele, seda saab öelda peale seda, kui seadus on vastu võetud, sõnas Lutsar.

Sotsiaalkomisjon arutab eelnõud teisipäeval.

Eelnõuga soovitakse vähendada ka halduskoormust ja lühendada loa väljastamise tähtaegu. Kehtima jäävad ravimi kvaliteedi, efektiivsuse ja ohutuse nõuded, ning patsiendi kaitse on endiselt esmatähtis.

Haiglaerand soodustab haruldaste haigustega patsientide ravivõimalusi ning toetab innovatsiooni ja kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite arendamist. Muudatused ei too kaasa täiendavaid kulusid, kuid mõjutavad ravimiameti ja tervisekassa tegevust, sõltuvalt väljastatud lubadest ja võimalikust rahastamisest tervishoiuteenuste loetelus.