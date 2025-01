Ilm püsib sajune ja tuuline

Lähipäevad on peamiselt pilvised ning sajab vihma ja lörtsi.

Kolmapäeva öösel on taevas pilves. Mitmel pool sajab lund ja tuiskab, Lääne-Eestis tuleb ka lörtsi ja vihma. Tuul puhub kagust ja lõunast 4 kuni 10, iiliti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -6 kuni +1, saartel ja läänerannikul kuni +3 kraadi.

Hommik on pilvine. Sajab lund, saartel ka lörtsi ja vihma. Tuul puhub lõunakaarest 3 kuni 9, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kraadist Kirde-Eestis kuni +3 kraadini saartel.

Ka päev on pilvine ning mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, Ida-Eestis ka lund. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Termomeetrinäit tõuseb vahemikku 0 kuni 4 kraadi.

Töönädala lõpuni on taevas peamiselt pilves. Kui neljapäeva ennelõunal koonduvad kerged vihma- ja lörtsisajud Loode-Eesti kohale, siis reedest on sadusid laialdasemalt. Laupäeva pärastlõunal hakkab pilvisus hõrenema ning sajud lakkavad. Samas pühapäeval on taas kohati vihma, paiguti sekka ka lörtsi oodata. Õhutemperatuur püsib järgnevail päevil valdavalt plusspoolel.