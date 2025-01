Oluline kolmapäeval, 22. jaanuaril kell 5.40:

- Pokrovski ümbruses käivad endiselt äärmiselt ägedad lahingud;

- Zelenski: Ukrainas peaks rahu tagama 200 000 Euroopa sõdurit.

Pokrovski ümbruses käivad endiselt äärmiselt ägedad lahingud

Ukraina relvajõudude peastaabi teadaande kohaselt toimus teisipäeval rindel koguni 109 lahingut ja relvakokkupõrget Ukraina kaitseväe ja Vene sissetungijate vahel, kusjuures Pokrovski suunal toimus 54 kokkupõrget, vahendas Ukrainska Pravda.

Rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud teatasid, et Vene väed liiguvad praegu Pokrovski lõunatiival asuvate Kotlino ja Udatšnoje asulate suunas. Hortõtsja väerühma pressiesindaja ütles, et venelased tahavad linna osaliselt ümber piirata ning üritavad seetõttu vallutada lähedalasuvaid külasid.

Pokrovski võimud teatasid, et Vene väed jätkavad linna pommitamist ning vaenlane asub linnast vähem kui kolme kilomeetri kaugusel. ERR teatas, et linnas pole ammu enam kütet, gaasi ega vett. Kolm nädalat tagasi kadus ka elekter.

Pokrovsk ise on oluline logistikakeskus, mis toetab Ukraina operatsioone Donetski oblastis. Ukraina võimud on ka varem teatanud, et olukord Pokrovskis on ülimalt keeruline.

Zelenski: Ukrainas peaks rahu tagama 200 000 Euroopa sõdurit

Venemaa uue rünnaku vältimiseks Ukrainale pärast võimalikku relvarahulepet on vaja vähemalt 200 000 Euroopa rahuvalvajat, vahendas portaal Unian teisipäeval president Volodõmõr Zelenski sõnu.

Zelenski vastas Davosis Maailma Majandusfoorumil küsimusele, mis puudutas ideed rahuvalvekontingendi kohalolekust riigis.

"Kõigi eurooplaste poolt? 200 000, see on miinimum. See on miinimum, vastasel juhul pole see midagi," lausus Zelenski.

Selline kontingent ei jääks palju alla kogu Prantsusmaa relvajõudude suurusele. Zelenski sõnul on julgeolekugarantiiks vaja vähemalt sellist hulka, kui Venemaa relvajõududel oleks 1,5 miljonit sõdurit ja Ukrainal vaid pool sellest.

Samas märkis president, et sellised väed oleks vaid osa Ukrainale vajalikest julgeolekugarantiidest.

London on valmis vajadusel Ukrainasse rahuvalvureid saatma, kinnitas Briti peaminister Keir Starmer. Ta ütles, et Suurbritannia hakkab mängima täiemahulist rolli mis tahes rahukõnelustel – sealhulgas paigutades Briti vägesid rahu tagama.

Saksa kaitseminister Boris Pistorius pidas samuti võimalikuks rahuvalvajate saatmist Ukrainasse. Ta märkis siiski, et seda tuleks arutada "siis, kui aeg on käes".

Hispaania peaminister Pedro Sanchez aga tõdes, et tema riik ei pea võimalikuks oma vägede paigutamist Ukraina pinnale.