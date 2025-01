Kovalenko-Kõlvart: Michali vabandus polnud siiras

Riigikogu liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart ütles saates "Otse uudistemajast", et peaminister peaks sõnade "loll on raske olla" eest vabandust paluma Eesti inimestelt, kes seda riigikogu infotundi vaatasid.

Kovalenko-Kõlvart ütles, et peaministri öeldud "loll on raske olla" fraasi puhul ei ole küsimus temas ja kuidas tema seda tajus või mida Kristen Michal temast mõtleb.

"Pigem on küsimus selles, milline on tema suhtumine riigikokku, riigikogu liikmetesse, aga ka nendesse inimestesse, kes vaatavad infotundi, kes jälgisid seda televiisorist või kes pärast tagantjärgi nägid seda videot," ütles Kovalenko-Kõlvart.

"Selline suhtumine on olnud nüüd järjest mitu korda. Üks asi on infotunnis, kus toimub üleolev vastamine, ja ma isegi ei räägi sellest repliigist. Teine on see, et kuidas ka erikomisjoni ei ilmuta kohale ja nimetatakse seda üldse palaganiks," rääkis Kovalenko-Kõlvart.

Kovalenko-Kõlvarti jaoks on pigem probleem selles, et siis, kui ta esitab sisulisi küsimusi, olgu see õigusriigi küsimus, küsimused Keit Kasemetsa või Nordica teemal, siis ta saab üleolevaid vastuseid või ei saa vastust üldse.

"Ma ise arvan, et kui peaministril oleks riigimehelikkust, siis ta ka ausalt tunnistaks, et ta tõesti ütles sellise väljendi, et kogemata juhtus või mis iganes, aga et see oleks ka siiras vabandus. Minu ees ei ole vaja vabandada, aga vabandada tuleb Eesti rahva ees, sest kahjuks nemad pidid seda nägema," sõnas Kovalenko-Kõlvart.

Kovalenko-Kõlvart märkis ka, et terve kõnealune infotund oli olnud päris ebameeldiv.

Reformierakonna juht ja peaminister Kristen Michal palus vabandust eelmisel kolmapäeval riigikogu infotunnis, pärast Kovalenko-Kõlvarti riigisekretäri ametinõuete muutmise küsimusele vastamist, mikrofoni öeldud sõnumi "loll on raske olla" eest.

Valitsuse pressikonverentsil eelmisel nädalal ütles Michal, et märkus oli mõeldud taristuminister Vladimir Svetile üldise teemana. "Loll on raske olla, see on üldine eluline fakt," ütles Michal.