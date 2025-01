Kovalenko-Kõlvart: Kasemets on Michalist poliitiliselt sõltuv

Riigisekretäri ameti puhul on Kovalenko-Kõlvartit häirinud protsess, kuidas Keit Kasemets selle ametikoha endale sai ehk et koalitsiooni ja eelkõige

Reformierakonna eestvedamisel muutis riigikogu seadust, et peaminister saaks ametisse võtta konkreetse inimese.

Kovalenko-Kõlvarti sõnul on siin tegemist poliitilise korruptsiooniga, milleks on ka onupojapoliitika ametkondades.

"Ja ma lihtsalt tuletan meelde, et riigisekretäri ametikoht ei ole nii-öelda

peaministri poliitiline käepikendus, poliitiline abiline, vaid see on riiklik institutsioon. Seal peaks olema erapooletu inimene," sõnas Kovalenko-Kõlvart saates "Otse uudistemajast".

Üks asi on nõuete kaotamine, aga teine asi on need ülesanded, mis on riigisekretärile sätestatud, ja need pole muutunud, leidis Kovalenko-Kõlvart.

"Igal õigusaktil, määrusel, mis tuleb valitsuselt, peab olema peaministri allkiri, vastutava ministri allkiri ja riigisekretäri allkiri. Riigisekretäri allkiri on

oluline ja ilma selleta õigusakt ei liigu edasi, sest riigisekretär vastutab selle eest,

et kõik need seadused oleksid kooskõlas põhiseaduse ja teiste seadustega. Siit küsimus, et kuidas saab selle tööga hakkama inimene, kellel ei ole vastavat

juriidilist haridust," rääkis Kovalenko-Kõlvart.

Poliitiliselt sõltuv riigisekretär võtab peaministri seisukoha, hoolimata sellest, et eelnõu on praak, sõnas Kovalenko-Kõlvart.

"Ma olen mitu korda kuulnud peaministrit ja tema kolleege rääkimas, et riigisekretäril on ju väga palju abilisi, et tal on hästi palju juuraharidusega inimesi kõrval, kes saavad teda aidata ja vajadusel nad teevad ise kõik need kontrollid ära. Samahästi võib öelda, et ka õiguskantsleril äkki ei ole enam vaja juuraharidust, sest ka tema büroos on kõik juuraharidusega inimesed, kes võivad tema eest teha selle põhiseadusliku kontrolli," arutles Kovalenko-Kõlvart.

"Põhimõtteliselt on peaminister otsustanud, et tema muudab ühe inimese pärast ühe riigi olulise institutsiooni mõtet, et ta teebki selle poliitiliseks. Mina ei mäleta sellist diskussiooni. Tugevas õigusriigis peaksid asjad toimuma vastupidi. Alguses otsustatakse, et riigisekretäri roll on muutunud. Siis hakkame seaduseelnõu ette valmistama, muudame tema ülesandeid. Et me kirjutamegi, et ta on nüüd tippjuht. Ja pärast seda hakkame otsima vastavat spetsialisti. Meil aga toimub hoopiski ju vastupidine olukord," rääkis poliitik.