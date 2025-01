Peaminister Kristen Michal ütles eile, et Eesti peaks kaitsekulude eesmärgiks võtma viis protsenti sisemajanduse kogutoodangust.

Opositisioonisaadikud nõustuvad, et riik peab rohkem kaitsesse panustama, kuid leiavad, et küsimus on eelkõige majanduse elavdamises.

Ingrid Landeiro